La meitat dels autònoms catalanas tindrà l'oportunitat de pagar menys

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha explicat aquest dimecres que amb el nou sistema de cotització dels autònoms que el govern espanyol portarà al Consell de Ministres de dimarts vinent un de cada dos cotitzants podrà pagar menys que fins ara.

"Tres de cada quatre autònoms ho podran fer per una quota igual o inferior, per tant, s'introdueix un element d'equitat molt important en el sistema", ha afegit. Tanmateix, ha recordat que aquesta proposta, que ja han avalat les principals organitzacions del col·lectiu, encara ha de rebre el suport "final" de la patronal CEOE, que es pronunciarà demà.

"La meva impressió és que és un acord que rebrà un ampli suport. Està secundat per tots els agents socials i organitzacions d'autònoms. És una aspiració de dècades dels autònoms i, en primer lloc, reforça l'acció protectora de la Seguretat Social sobre els autònoms", ha destacat el ministre en una roda de premsa aquest dimecres.

La proposta de cotitzacions, que ja ha estat avalada per les principals organitzacions, arribarà al Consell de Ministres com a reial decret llei. Aquest, estableix 15 trams que s'aniran adaptant progressivament fins al 2025. Així, el 2023 la quota mínima serà de 230 euros mensuals i la màxima de 500 euros. L'any següent la quota mínima baixa als 225 i la màxima incrementa fins als 530 i finalment el 2025 les quotes aniran dels 200 fins als 590 euros.

Pimec ha valorat el nou sistema de cotitzacions d'autònoms com "un primer pas de canvi" i "un punt de partida" però reclama afinar més els càlculs i més protecció per al col·lectiu, format per més de mig milió de persones a Catalunya.

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha assenyalat que "era important arribar a l'acord" per millorar les prestacions i les cotitzacions, ja que actualment la majoria del col·lectiu cotitza per la quota mínima i té accés a pensions "molt baixes". "Hem arribat a un punt de partida que cal afinar molt més perquè respongui a les necessitats dels autònoms", ha afirmat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari jurídic de CTAC, Omar Molina (àudio).