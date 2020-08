Mascaretes: quant duren i quines es poden rentar

T'hauràs preguntat quant temps pots continuar usant la mateixa màscara o si pots rentar-la per a tornar a baixar amb ella al carrer.

T'expliquem quines màscares sí que són reutilitzables (i, si us plau, si no les reutilitzes ens les tiris al sòl), com higienitzar-les i quins has de tirar quan te la llevis perquè perden totes les seves propietats.

Les màscares que sí que pots netejar



Existeixen dos tipus homologades i reutilitzables. Parlem d'una banda de la màscara amb filtre de partícules. En aquest cas una vegada que ens la llevem hem de netejar-la seguint les recomanacions del fabricant. No obstant això, hem de tenir especial cura. La màscara si pot rentar-se però no els filtres, ja que aquests es deteriorarien.

L'altre tipus que sí que admet neteja i reutilització és la màscara autofiltrant. Però no totes. Han d'estar marcades amb la lletra ‘R’. En aquest cas ocorre com en l'anterior. Només es neteja i es desinfecta l'ajust a la cara però no el material filtrant en si mateix ja que en humitejar-lo perdria les seves propietats.

Existeixen dos mètodes casolans per a desinfectar les màscares N95 o FFP2 (a més d'uns altres que només es poden dur a terme en laboratoris).

D'una banda es pot ficar la màscara en el forn a 70 graus durant 30 minuts (ja que a partir dels 56 graus el virus s'inactiva). O bé escalfar-la al vapor sobre aigua bullint durant 10. Encara que els experts adverteixen que després d'aquest procés la màscara pot ser que no s'ajusti com abans.

El Govern espanyol també dóna una sèrie de recomanacions per a netejar les màscares higièniques reutilitzables.

En la guia, presentada pel Ministeri de Sanitat proposa tres mètodes.

El primer és rentar i desinfectar les màscares amb detergent normal i aigua entre 60 i 90° (cicle normal de rentadora).

D'altra banda, submergir les màscares en una dissolució de lleixiu 1.50 (20 ml de lleixiu, 980 ml d'aigua) amb aigua tèbia durant 30 minuts i rentar, posteriorment, amb aigua i sabó.

Finalment, recull la utilització de qualsevol dels productes viricides autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a ús ambiental i després d'això, la rentada de la màscara amb aigua i sabó per a eliminar qualsevol resta química.

A Migdia a COPE Catalunya, hem parlat del tema amb l'Antoni Torres, president del FEFAC, federació d'associacions de farmàcies de Catalunya, per donar més llum al tema. (audio).