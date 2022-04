Mascaretes fora però no per tothom ni a tots llocs

El govern espanyol aprovarà retirar les mascaretes en espais interiors en el Consell de Ministres del 19 d'abril.

És el que ha proposat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres, segons ha avançat La Sexta i confirmen fonts coneixedores. Així doncs, l'executiu esperarà a després de Setmana Santa per donar llum verda a la mesura.

L'obligació de dur-la es mantindrà en alguns espais com les residències d'avis, els hospitals i el transport públic.

En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha explicat que Darias ha anunciat a les autonomies aquest matí que portarà al Consell de Ministres de dimarts 19 d'abril un decret que establirà la retirada de les mascaretes en interiors a excepció dels "àmbits sanitari, sociosanitari i transports".

La Generalitat havia demanat al govern espanyol la retirada de les mascaretes en interiors mantenint-les en entorns sanitaris i sociosanitaris i també al transport públic.

Ho va comunicar el Departament de Salut al Ministeri de Sanitat en una missiva enviada ahir dimarts. En la missiva, el Govern demana prioritzar la retirada en l'entorn escolar.

Salut critica que "no hi ha cap fonament científic" per no retirar les mascaretes abans de Setmana Santa

El Departament de Salut ha celebrat que ja hi hagi data per a la retirada de la mascareta a interiors, però ha criticat que "no hi ha cap fonament científic" perquè no sigui abans de Setmana Santa. En aquest sentit recorda que "bona part" dels països europeus ja han fet decaure aquesta mesura per frenar la propagació de la covid-19. A parer del Departament, la decisió es podria haver pres "fa setmanes" començant pels centres escolars i de forma gradual "per veure'n l'efecte".

I recorda que així ho ha posat de manifest "en nombroses ocasions" tant a la Comissió de Salut Pública com al Consell Interterritorial de Salut. A més, subratlla que aquesta opció té l'aval de societats científiques.

Per tot plegat, el Departament de Salut de la Generalitat insisteix que demorar la decisió "només fa que augmentar la creixent i menor adherència a la mesura".

Finalment, el Departament està d'acord amb mantenir la mascareta en espais "més sensibles" com centres sanitaris i sociosanitaris i el transport públic.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el cap del departament de medicina interna de l'hospital de Santa Caterina i professor del departament de ciències mèdiques de la UdG, doctor Albert Gómez (àudio).

