Mascareta al transport públic: Espanya, un dels pocs països a Europa on és obligatòria

Fa més de dos anys que va començar la pandèmia de la covid i ara ens trobem en un dels moments amb la incidència més baixa. De fet, continua la caiguda de casos de covid a Catalunya l'última setmana. Segons el Departament de Salut, s'han notificat uns 2.800 casos positius, gairebé 1.000 menys que fa una setmana.

També hi ha menys persones ingressades per coronavirus als hospitals, en total 661, pràcticament un centenar menys que dimarts passat, i 20 malalts a les UCI. Les defuncions també s'han reduït a la meitat els últims set dies: han mort 11 persones per covid.

L'interior del transport públic és un dels últims vestigis de l'obligatorietat de la mascareta. Però la mesura ja no la compleix tothom.

Ara, el debat torna a estar sobre la taula: cal portar la mascareta al transport públic? Espanya és un dels pocs països europeus on encara se n'exigeix l'ús a l'interior dels transports. També ho fan a Alemanya, la República Txeca, Grècia i Portugal. Àustria i Bulgària, per la seva banda, només ho demanen a les seves capitals. A la resta de països només és recomanable.

Prudència per part dels experts

Els vigilants de seguretat i els agents de TMB no poden sancionar aquelles persones que no porten la mascareta. Els avisen que és obligatori dur-la, però només la policia els pot posar una multa.

La mascareta encara és obligatòria en farmàcies, residències i centres sanitaris. I en aquests dos últims espais els epidemiòlegs creuen que encara continuarà sent-ho durant molt temps.