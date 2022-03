La mascareta en exteriors podria deixar de ser obligatòria aviat

Aviat arribarà la retirada de mascaretes a interiors, sempre després que es faci a les escoles. El doctor Rafael Padrós és responsable del servei i prevenció de riscos laborals al Hospital de Sant Pau, i ell ens explica que: “ Sembla que el pitjor ha passat, i la vacunació ha estat fonamental. Sobre retirar les mascaretes, a mi em sembla que tenint en compte l'evolució del virus, és una cosa que podrem fer. Segurament es podrà plantejar, tal i com va dir el conseller, en 3 o 4 setmanes. I sempre comencem amb els més petits perquè són els que menys s'han infectat, els que tenen una taxa de propagació menor, i els que són menys vulnerables. On si que caldria mantenir la mascareta seria en persones vulnerables i en llocs amb molta aglomeració. Podem discutir sobre què passarà en supermercats o en llocs de venda on pugui haver un número important de persones, que encara hem de decidir què haurem de fer. I és normal que hi hagi gent que tingui por, que després de dos anys hi haurà gent a la que li costarà treure's la mascareta. De fet veiem a molta gent portant la mascareta en exteriors, quan ja no és obligatòria. Hi haurà gent que té gent vulnerable a casa i que per prudència la continuarà portant, i això està bé. La mascareta serà un element que portarem a la butxaca o al bolso durant molt de temps. Ja veurem com això es queda instaurat a la nostra vida, o d'aquí un temps la podrem retirar del tot. Segur que ens anés anat millor si ens haguèssim posat abans la mascareta, però tot va relacionat amb el nostre coneixement i la nostra capacitat d'entendre les coses, i en els primers moments no hi havia cap evidència de com funcionava el virus. I també hem de recordar que encara que ens treiem la mascareta, el tema de la distància social, dels aforaments, de la ventilació, continuaran sent temes molt importants. Cal continuar ventilant al màxim, respectant la distància social i els aforaments, perquè si no respectem aquestes coses, continuaran havent brots que no ens treuerem de sobre. I més ara que amb el bon temps aviat sortirem molt més de casa”