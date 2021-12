Marxa bé l'ocupació a Catalunya?

Si separem les ocupacions en dues grans categories, Assalariats i No assalariats, veiem que a Catalunya només els primers han crescut en els últims dotze mesos. En efecte, el nombre d'assalariats ha tingut en el tercer trimestre un augment interanual de 167.500 persones (+6%), al mateix temps que el de no assalariats s'ha reduït en 14.200 (-2,7%).

Aquesta dinàmica és diferent a la del conjunt d'Espanya, on ha crescut tant el nombre d'ocupacions per compte propi com el d'assalariats (+5% els assalariats i +1,3% els no assalariats).

Dins de cada categoria hi ha a més diferents comportaments. Per exemple, entre els no assalariats, el nombre d'ocupadors ha crescut en 2.200 persones (+1,7%) a Catalunya, mentre que els autònoms -sense personal a càrrec-, han cedit 13.100 places (-3,5%) i el número d'Uns altres (principalment membres de cooperatives i persones que ajuden en el negoci familiar sense remuneració) s'ha reduït en 3.300 persones (-27%, la major caiguda entre totes les autonomies).

Això també difereix lleugerament del que ha ocorregut a nivell nacional on ha pujat el nombre d'ocupadors amb més força (+6% interanual) i el d'Uns altres (+15,2%), però s'ha reduït la quantitat d'autònoms (-1,4%) en menor mesura.

Entre els assalariats catalans el moviment ha estat més homogeni perquè ha crescut tant l'ocupació pública com el privat. Així, el sector privat ha contractat 124.700 assalariats (+5,3% interanual), mentre que el sector públic l'ha fet amb 42.800 persones (+9,6%, el tercer millor resultat autonòmic).

Tots dos col·lectius assalariats han crescut més que la mitjana nacional, que mostra augments d'un 5,2% en el nombre d'assalariats privats i d'un 4,4% en el d'empleats públics.

Juntament amb Catalunya, altres set comunitats exhibeixen un augment en el nombre de persones treballant en relació de dependència simultani a una contracció del col·lectiu de no assalariats: Andalusia, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura i Navarra.

En les restants nou autonomies, igual que en el total d'Espanya, es registra una expansió en tots dos col·lectius: Aragó, Balears, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana, Galícia, la Comunitat de Madrid, la Regió de Múrcia, el País Basc i La Rioja.

Del costat de la situació professional, tenim que els 3,48 milions d'ocupats que hi ha ara en l'autonomia catalana es corresponen amb 2,97 milions d'assalariats i 502.300 no assalariats. Al seu torn, els treballadors per compte d'altri se subdivideixen en 2,48 milions d'assalariats en el sector privat i 490.100 en el sector públic. Per part seva, els no assalariats catalans poden desagregar-se en 358.400 autònoms, 135.000 ocupadors i 11.100 persones en la categoria Uns altres.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb l'investigador del Adecco Group Institute. Diego Barceló (àudio).