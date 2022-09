En marxa la festa major més gran de Catalunya, Santa Tecla

La festa major de Tarragona Santa Tecla és la festa major de les festes. Festa popular i molt concorreguda que data de l'any 1321, va ser declarada festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat l'any 1996 pel seu ric patrimoni. Després de dos anys sense poder viure les festes de la manera habitual, ja és aquí la Santa Tecla més llarga, especial i esperada, enguany l'acte durarà 3 dies més, del 12 al 25 de setembre, amb motiu del Braç de Santa. Són prop de 400 espectacles, que culminen els dies 22, 23 i 24 de setembre.Parlarem de la festa major de Tarragona amb la consellera de cultura i festes de l'Ajuntament de Tarragona ,InésSolé.



- L'espectacle inaugural d'ahir va ser tot un èxit. Què trobarem durant aquests pròxims dies?



Volem que la gent visqui la festa de forma gratuïta i en un espai públic a través de la cultura popular. Hi haurà moltes activitats gratuïtes al carrer, és a dir, unes festes populars de com abans de la pandèmia. Aquesta setmana, en tots els actes previs, ha estat ple de gom a gom.



- En poc temps es van exhaurir totes les entrades pel concert de Cloenda, fareu un segon concert?



Si, hi haurà dues passes a la catedral i serà la millor manera de finalitzar les festes.



- Hi ha alguns actes que agradin més que d'altres?

Com a mètode de funcionament fem la valoració posterior i ho tenim en compte a l'hora de construir la programació de l'any següent.



- Són molts dies de planificació, les festes duren dotze dies.

La veritat és que si, a més a més, aquest any allarguem tres dies les festes i hem d'agrair a les entitats de la ciutat que han estat molt proactives a l'hora de contribuir en actes de la programació.