Manca de material a comissaries dels mossos

En les darreres setmanes la comissaria de Salt ha patit un increment d'incidents conseqüència dels quals, un nombre important d'efectius del cos de mossos d'esquadra han resultat ferits de diversa consideració.

No obstant això, els Caporals responsables del torn no disposen de Dispositiu Conductor d'Energia.Des del mes d'abril, a la localitat de Salt hi ha hagut nou actuacions policials que han acabat amb atemptats a l'agent de l'autoritat.

A conseqüència d'aquestes actuacions, sis efectius del cos han resultat ferits de diversa consideració.En la darrera actuació esdevinguda aquest darrer cap de setmana, un menor tutelat va agredir una agent membre del cos de mossos d'esquadra, a la qual li hauria provocat dues ferides obertes que han requerit cadascuna d'elles, quatre punts de sutura.

En aquest sentit, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) consideran que per aquesta actuació, com a moltes d'altres, si la Comissaria de Salt i en aquest cas tots els caporals responsables del torn disposessin del tasser es garantiria en tots els serveis poder mantenir la distància amb l'agressor i, per tant, es podrien haver evitat les lesions que els mossos i les mosses han patit.

Recordan que la Comissaria de Salt, malgrat que els caporals fan tasques de responsables de torn, no tots disposen de Dispositiu Conductor d'Energia (DCE) o TASSER.

En conseqüència, si hi ha alguna actuació on aquesta eina és necessària i el caporal responsable no la té, és el Cap de Torn de Girona -si és que està disponible- qui s'ha de desplaçar diligentment per fer-se càrrec de la situació.

Malauradament, però, el que succeeix normalment és que el Cap de Torn de Girona està ocupat en un altre incident i, per tant, la immediatesa que requereix l'actuació per arribar al lloc amb el DCE no es dona i quan el tasser arriba, ja és massa tard: ja tenim policies ferits.

Avui, la nostra organització sindical, mitjançant un escrit adreçat al director general de la Policia Pere Ferrer, ha denunciat l'increment d'actuacions amb mossos i mosses lesionades en els darrers mesos en aquesta localitat.

Unes actuacions que els efectius del cos de mossos d'esquadra destinats a la Comissaria de Salt han de fer sense que se'ls garanteixin tots les eines de treball.

Per tant, la nostra preocupació per aquest augment d'incidents amb agents ferits és absoluta, ja que, no només són els efectius del cos de mossos d'esquadra els afectats, sinó també ho són els de la Policia Local.

Així doncs, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en l'escrit presentat hem instat al director general de la Policia que, amb la diligència necessària, faci les gestions oportunes per tal que tots els caporals responsables de la Comissaria de Salt disposin d'un Dispositiu Conductor d'Energia.

Així mateix, han reclamat la formació necessària de tots els caporals responsables del torn en la utilització d'aquesta eina aprovada pel mateix Parlament de Catalunya, així com la formació també de tots els elements necessària que estableix el protocol, tals com els Dispositius Personals de Gravació (DPG) i els Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA).

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema, entre d'altres, amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes (àudio)