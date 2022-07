Manca de llevadores a Catalunya

Les llevadores de Catalunya representades per l'Associació Catalana de Llevadores volem informar a la població de la manca de llevadores que pateixen des de fa temps i que actualment s'està tornant crítica i es preveu que la situació vagi en augment els anys vinents. En la Comunitat Europea hi ha 69,8 llevadores per cada 100.000 dones i 25,9 llevadores per cada 1.000 naixements, però a Espanya hi ha 31,6 llevadores per cada 100.000 dones i 12,4 llevadores per cada 1.000 naixements. A Catalunya hi ha 17 llevadores per 100.000 dones i 10,47 llevadores per cada 1000 naixements. Actualment, ja hi ha centres que no poden cobrir les places de llevadora i les cobreixen per professionals no especialitzats i amb manca de coneixements de llevadoria i amb el risc que això suposa. Des de l'Associació Catalana de Llevadores s'han denunciat aquestes situacions sense èxit. Les llevadores fan tots els esforços possibles perquè estiguem ben atesos, doblant torns de guàrdia i augmentant la jornada laboral. Tot i així no hi ha suficients llevadores en els hospitals i en atenció primària per a cobrir les vacances i baixes. Això podria repercutir en l'atenció i la qualitat d'atenció a les dones i criatures i a la salut sexual i reproductiva. L'Associació Catalana de Llevadores fa anys que informa i ha estat alertant d'aquesta angoixant situació al Departament de Salut i s'ha fet una proposta per tal d'abordar el problema sense obtenir cap resposta. Demanen comprensió i suport.