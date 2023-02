Manca d'efectius per controlar l'accés dels patinets al transport públic

Des del dia 1 de febrer va començar a ser efectiva la prohibició dels patinets elèctrics al transport públic l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona. Aquesta prohibició estarà durant sis mesos i en aquest període les entitats encarregades i responsables del transport intentarem trobar una solució perquè tot sigui segur. Parlem amb Sergio Sánchez, portaveu Adn sindical.



- Com es controlarà que no pugin el transport públic?



Ho van preguntar el departament de seguretat de TMB de RENFE, Rodalies i Ferrocarrils, ja que són els que fiquen els protocols d'actuació dels vigilants de seguretat. En l'època de les mascaretes vam tenir molts conflictes i fins i tot agressions. Hem mirat els informes de les línies de Mataró o Vilanova i és gent menor d'edat, de 16 a 20 anys, és un perfil de persones on segurament trobarem molts conflictes, ja que no voldran deixar els patinets en segons quines estacions. Aquest departament de seguretat ens passarà ara el problema a nosaltres perquè ens obligaran a desallotjar aquestes persones perquè no hi ha suficients efectius policials. Esperem que no es creïn conflictes perquè hi haurà molta gent que voldrà pujar amb el seu patinet.



- Hi haurà un augment de personal de seguretat al transport públic?



Ja ens han dit que no. El dia d'avui ens agradi o no, per la falta defectiva de seguretat privada a Catalunya, hi ha una mitja de cent descoberts al mes a rodalies, és a dir, si no s'estan cobrint els serveis usuaris, no es ficaran extraordinaris.