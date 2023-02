Manca d'efectius per controlar als grafiters

Els grafitis són un tema molt polèmic. D'una banda, alguns veuen en ells una forma d'art de carrer que permet als artistes expressar-se i donar a conèixer el seu treball al públic.

No obstant això, uns altres argumenten que els grafitis són una forma de vandalisme que danya propietats públiques i privades i disminueix la qualitat de vida de les persones que viuen prop d'ells.

Un dels majors problemes associats amb els grafitis és el cost que representen per a les ciutats. Netejar i reparar els danys causats pels grafitis pot ser un procés costós i trigat, i moltes vegades requereix l'ús de productes químics tòxics.

A més, la persistència dels grafitis pot afectar negativament la percepció de la seguretat i la neteja d'una comunitat, la qual cosa pot dissuadir a les persones de visitar o invertir en la zona.

Un altre problema important és l'impacte visual dels grafitis. Molts d'ells poden ser poc estètics i distorsionar el paisatge urbà, la qual cosa pot ser perjudicial per al turisme i l'economia local. A més, alguns grafitis poden contenir llenguatge ofensiu o imatges inapropiades, la qual cosa pot ser ofensiu per a algunes persones.

És important tenir en compte que, encara que alguns grafiters són artistes talentosos que busquen expressar-se d'una forma creativa, uns altres simplement busquen causar mal i crear un problema. És necessari diferenciar entre tots dos grups i abordar el problema de manera adequada.

Hi ha algunes solucions per a abordar la problemàtica dels grafitis. Per exemple, algunes ciutats han implementat programes d'art urbà controlat, on els grafiters poden sol·licitar permís per a realitzar les seves obres en parets i espais designats. D'aquesta manera, es pot fomentar l'art de carrer i prevenir el vandalisme.

Altres solucions inclouen la implementació de sistemes de vigilància i sancions més severes per als vàndals que causen danys. A més, l'educació i *concientización sobre l'impacte negatiu dels grafitis pot ajudar a reduir la seva incidència en la comunitat.

En resum, els grafitis són un tema polèmic que planteja desafiaments tant per a les comunitats com per als artistes. És necessari abordar el problema de manera adequada, tenint en compte les diverses perspectives i trobant solucions.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu del sindicat de vigilants de seguretat ADN sindical, Sergio Sánchez (àudio).