El malson de Vilanova de L'Aguda per culpa de Google Maps

Google Maps és una eina molt precisa i útil, però com qualsevol tecnologia, pot cometre errors de tant en tant. Algunes raons per les quals Google Maps podria equivocar-se inclouen:

Informació desactualitzada: La informació que utilitza Google Maps pot estar desactualitzada, com canvis en la direcció d'un carrer o la construcció d'una nova carretera. Error humà: Els usuaris poden informar informació incorrecta o imprecisa a Google Maps, la qual cosa pot portar a errors. Problemes tècnics: Errors tècnics, com problemes de connexió a Internet o problemes amb els satèl·lits GPS, poden afectar la precisió de Google Maps.

És important tenir en compte que els errors en Google Maps són relativament rars i que la majoria de les vegades, proporciona informació precisa i actualitzada. Si observes un error a Google Maps, pots informar-ne a través de la funció "Informar d'un problema" a l'aplicació o el lloc web.

A Vilanova de L'Aguda, a la Noguera, les rutes de google maps s'han convertit en un malson. Caps de setmana i en època d'esquí el trànsit ha trencat la tranquil·litat d'aquest petit poble "un malson" ens explica l'alcaldessa de Vilanova de l'Aguda, Montserrat Fornells.





Quan els conductors que pugen a Andorra des de Barcelona per anar a esquiar demanen una ruta lliure de peatges a Maps, aquest els fa passar pel mig de Vilanova de l'Aguda i agafar un camí rural no apte per suportar un elevat volum de trànsit.





Ruta marcada des de Barcelona fins a Andorra. FONT: Google Maps.









Una ruta incorrecta





El cas és que, a banda de la saturació de la carretera i del poble, la ruta no és correcte. El camí escollit per Maps teòricament seria el més curt (sense peatges) enllaçant la c-1412a amb la c-14 i, segons l'app, estalviar els kilòmetres de carretera fins a Ponts. Però la realitat és ben diferent.



El camí de Santa Perpètua, l'escollit per l'aplicació, és un camí rural ple de revolts que agafa el seu nom de l'ermita de Santa Perpètua pròxima al poble i que no està preparat per absorbir un elevat trànsit que alenteix la marxa, a banda de trobar tractors dels pagesos de la zona que encara ho fan tot més lent.



Evidentment una errada de la IA de Maps.

Ruta que passa per Vilanova de l'Aguda utilitzant el camí de Santa Perpètua (FONT GOOGLE MAPS).





Per què ha passat?





Google Maps és una aplicació molt precisa però no infal·lible. Fa uns anys el Camí de Santa Perpètua no estava asfaltat. Era un camí rural de terra. En aquestes condicions Maps el detecta i mostra, però no el considera apte per una circulació adequada.



El camí va ser asfaltat per facilitar la feina i circulació dels pagesos i els seus tractors. L'any 2015 el vehicle de Google Maps va tornar a escanejar la zona trobant una situació molt diferent. Ja considerava que la circulació era prou apte per incloure el camí en els seus càlculs i enviar vehicles de tota mena per allà.



Des de llavors el malson de la saturació de trànsit a Vilanova de l'Aguda està present.

Captura d'un revolt del Camí de Santa Perpètua (FONT GOOGLE MAPS).









Hi ha solució?





Posar-se en contacte amb un monstre com Google per explicar un problema així és pràcticament impossible. Per molt que posis i diguis l'app entén que és un camí públic i obert i cap queixa la farà baixar.



L'Ajuntament de Vilanova de l'Aguda ha presentat queixes de tota mena però tot continua igual. Potser l'única solució serà barrar el camí i que la pròxima vegada que passi el vehicle de Google mapejant ho trobi tancat i el tregui de les rutes per calcular. Però això només és una suposició, tots sabem com són les IAs de cap de suro.