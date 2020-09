¿La mala gestión de la pandemia en Madrid podría provocar un nuevo confinamiento en toda España?

El descontrol del coronavirus en la comunidad de Madrid podría acabar derivando en un nuevo confinamiento total en España. Es la advertencia del epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, el doctor Daniel López Acuña. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el doctor Acuña ha comentado el avance de la epidemia en Madrid: “Las medidas que ha anunciado hasta ahora el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso son insuficientes, llegan tarde, se basan en umbrales arbitrarios y, además, no siempre se cumplen. Por lo tanto, prevé una escalada de transmisión vertiginosa en las dos próximas semanas”. Un hecho que para el doctor Daniel López Acuña: “ Podría obligar a un confinamiento total .Si no frenamos este desarrollo y esta transmisión, no quedará más remedio que ir a un confinamiento total (en la comunidad), como el de la primavera.

SI MADRID NO RECTIFICA PUEDE IRRADIAR LA PANDEMIA A TODA ESPAÑA

Pero va más allá. López Acuña avisa que la expansión de la pandemia se puede irradiar desde Madrid al conjunto del Estado. Y por tanto, concluye, no es descartable un segundo confinamiento en todo el territorio. Si se descontrola Madrid, habrá un descontrol de muchas más partes del territorio y puede llevar a un confinamiento de la totalidad de España. En este sentido, insta el gobierno español a intervenir “esta próxima semana” si no se rectifican las medidas de la comunidad madrileña.

EL RELAX DEL VERANO SE ESTÁ PAGANDO AHORA

El doctor Acuña ha comentado a Cope Catalunya que: “ El repunte de estos momentos se debe al relax de medidas durante el verano y a las aglomeraciones que se dieron durante los meses de vacaciones y verano”. El exmandatario de la OMS ha alabado las medidas contra la pandemia tomadas en Cataluña y en concreto la última de prohibir reuniones con más de seis personas.