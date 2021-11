El mal endèmic de l'alcohol a la societat

El Departament de Salut promou la VIII Setmana de Sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol que s’iniciarà dilluns, coincidint amb el Dia Mundial sense alcohol. Enguany el lema de la setmana, impulsada per la Subdirecció General de Drogodependències és 'Beure menys alcohol, la teva altra vacuna' i té l’objectiu de sensibilitzar la població en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), L’OMS adverteix que un consum mínim d’alcohol causa el 4,3% dels càncers a Europa, cosa que equival a 180.000 casos, 110.000 dels quals són homes. Qualsevol classe de beguda alcohòlica pot causar càncer de boca, d’orofaringe, d’esòfag, de fetge, de laringe, colorectal i de mama en dones.

Gairebé l’11% dels càncers atribuïts a l'alcohol van ser degudes a un consum ocasional o de baix risc; és a dir, de no més de mitja ampolla de cervesa, un got de vi o 60 ml de licors.

L’OMS també alerta que la combinació del consum l’alcohol amb el tabac incrementa en 30 vegades les possibilitats de contraure càncer de boca, orofaringe, laringe o esòfag, en comparació els que només consumeixen tabac o alcohol.

Aquest any, el lema a Europa per a la setmana de sensibilització sobre els riscos de l’alcohol és 'Una Europa més segura' i posa el focus en la necessitat que els països europeus apostin per implementar la iniciativa SAFER, per reduir el consum perjudicial de l’alcohol. Una de les estratègies clau d’aquesta iniciativa és “facilitar l’accés al cribratge de detecció, intervencions breus i tractament”.

L'alcoholisme és una malaltia que genera una forta necessitat i ansietat d'ingerir alcohol, de manera que existeix una dependència física i psicològica del mateix individu, manifestant-se a través de diversos símptomes d'abstinència quan no és possible la seva ingestió.

L'alcohòlic no té control sobre els límits del seu consum, que va en augment a mesura que es desenvolupa tolerància a aquesta droga. Es considera com una malaltia crònica, progressiva i mortal per l'Associació Mèdica Estatunidenca igual que altres drogodependències.

Per part seva, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ho determina com «tota forma d'embriaguesa que excedeix el consum alimentós tradicional i corrent o que sobrepassa les fites de costums socials...».

La dependència a l'alcohol pot resultar d'una predisposició genètica, una malaltia mental, el consum d'alcohol abundant, sostingut i abusiu o una combinació d'aquests factors.

Aquesta malaltia no sols afecta a l'addicte sinó també la vida de tot aquell que es troba al seu voltant. Recerques recents sobre genètica i neurociència han identificat unes certes característiques genètiques que es creu que estan relacionades amb la dependència de l'alcohol.

Els investigadors continuen indagant sobre el vincle entre l'herència genètica i l'alcoholisme. Actualment no existeix una possible cura per a aquesta malaltia, no obstant això molts alcohòlics es mantenen sobris per períodes de temps prolongats d'acord amb la seva voluntat i compromís per a vèncer aquesta malaltia. Però és innegable que perquè un addicte a l'alcohol pugui rebre tractament i arribar a una possible recuperació, primer ha d'acceptar la seva condició de dependència.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlar dels perjudicis múltiples de l'alcohol amb l'especialista en addiccions i salut mental, doctor Xavier Fàbregas (àudio).

