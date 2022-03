Maksym Oskoma, l'Ucranià que viu a Bcn i està recollint aliments pel seu país

Segons xifres de les Nacions Unides ja són més de 500.000 les persones que han fugit d'Ucraïna per la guerra i busquen asil a països europeus. Els últims dies ja han començat a arribar els primers ucrainesos a Catalunya. Uns 70 han picat aquesta setmana a la porta del Servei d'Atenció a Inmigrants de l'Ajuntament de Barcelona. Hi han molts catalans que s'estan volcant en l'enviament d'ajuda a Ucraïna. Avui volem conèixer la història de Maksym Oskoma, ciutadà Ucranià que viu a Barcelonafa 12 anys i està recollint aliments i material mèdic per portar ell personalment a Ucraïna. Ell ens explica el seu pla: “Yo llegué a Barcelona cuando llegué 15 años, ya llevo 12 viviendo en Barcelona. Toda mi familia vive aquí. Todo es muy complicado, estás al teléfono las 24 horas, viendo las noticias, viendo la realidad que enseñan los rusos y la que viven los ucranianos, que parecen dos mundos diferentes. Y siento impotencia por no poder ayudar a amigos y familiares. Pero quiero hacer algo por ayudar. Enviar dinero no tiene mucho sentido por que en Ucrania no se puede ya comprar casi nada. Lo mejor que se puede hacer es enviar cosas, medicamentos. Mi idea es hacer una colecta aquí en Barcelona e intentar llevar lo máximo a Ucrania. Sé que no va a ser fácil volver a Ucrania. Entrar no es difícil, de momento, pero llegar al centro si va a ser muy difícil. Están bombardeando día y noche. No se puede salir a la calle después de las 8 de la tarde. Sé de casos de soldados rusos que se ponen chaquetas de Ucrania para parar los coches con ayuda humanitaria y se lo quedan todo. Estoy buscando un espacio para poder recoger material, o que la gente dé ayuda económica para que yo pueda comprar material y llevarlo a Ucrania. Quiero hacer un llamamiento para alguien que tenga un espacio donde poder almacenar todas estas cosas”