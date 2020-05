La majoria de farmàcies de Catalunya han orientat als ciutadans sobre la Covid-19

Segons una enquesta elaborada per la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FeFac), un 80% d'aquests establiments reconeix que ha atès a pacients amb símptomes de coronavirus, ja sigui de manera presencial o telefònica. I tot això a pesar que la Generalitat havia posat a la disposició dels ciutadans altres canals com el servei “061 Salut Respon” o l'aplicació mòbil “StopCovid19Cat”. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el president de la FeFac, Antoni Torres, en aquest cas el farmacèutic ha actuat com un conseller de salut “davant els dubtes, els nervis i l'angoixa d'algunes persones”. A més per a Torres les farmàcies han fet el que havien de fer, perquè també han actuat “com a primer filtre” per a evitar el col·lapse del sistema sanitari. I ha destacat el seu valor social perquè "han donat resposta a les necessitats socials, especialment als més vulnerables, en coordinació amb la Conselleria de Salut de la Generalitat" pra protegir la salut de les persones

MÉS D'UN 23 PER CENT DE LES FARMÀCIES NO HAN POGUT SERVIR MATERIAL SANITARI PROTECTOR

D'altra banda, i segons aquesta enquesta, un 36% d'aquests establiments han tingut alguna baixa entre el seu personal. I d'aquestes baixes, pràcticament la meitat ho ha estat per coronavirus i un 46% per estar en aïllament. També un 23 per cent dels establiments ha reconegut que no ha pogut dispensar amb regularitat elements d'higiene o protecció, com a gel hidroalcohólico, màscares o guants.

Sobre aquesta qüestió, el president de la FeCac ha dit que no hi ha hagut un desproveïment en les farmàcies catalanes arran de la pandèmia, si bé ha precisat que la primera setmana després d'haver-se decretat l'estat d'alarma va ser molt complicada i per aconseguir determinats productes, com a màscares, aquests establiments van haver de recórrer a un circuit que no és l'habitual. Ara, segons Antoni Torres, ja s'ha estabilitzat la situació.