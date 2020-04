El petit comerç demana ajuts per poder obrir el 11 de maig en condicions

L’anunci d’ahir del Govern Central que els comerços puguin obrir a la primera fase del desconfinament a partir del dia 11 de maig abans que les grans superfícies comercials, ha estat valorada positivament per PIMEComerç.

LES GRANS MARQUES FAN REBAIXES ABANS D'OBRIR

Tot i aquesta primera valoració positiva del desconfinament comercial de la patronal del petit i mitjà comerç català, avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Alex Goñi, president de PIMEC Comerç ha destacat que: “Moltes de les grans marques ja han anunciat grans campanyes de descomptes quan els permetin obrir les seves botigues, i si no donem una mica de temps al comerç de proximitat per vendre sense aquesta competència,continuarem veient moltes persianes abaixades, i aquesta vegada per sempre”.

El president de PIMEComerç tambè ha comentat que: ”Després de moltes setmanes amb les persianes abaixades, aquests 15 dies ajudaran una mica a la recuperaciód’unes vendes que més endavant hauran de competir amb els descomptes anunciats per les grans marques”.

EL PESSIMISTE DOMINA EL PETIT COMERÇ

Alex Goñi ha estat pessimista quan ha afirmat que: “Molts comerços ja estan anunciant fa dies que han hagut de tancar definitivament perquè no han pogut fer front a tots els pagaments sense tenir cap mena d’ingrés”.

MESURES DE SUPORT

PIMEComerç també demana que s’aprovin, al més aviat possible i sense tardar , les mesures amb les quals podran reobrir els comerços, ja que tots ells hauran d’adaptar-se a la nova situació per tal d’aixecar persianes amb seguretat tant pels comerciants com pels clients, començant per serveis com perruqueries, centres de fisioteràpia, o centres d’estètica, on les mesures de protecció es fan més necessàries que mai.