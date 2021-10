L'ús de la mascareta ha doblat les infeccions oculars

No sempre hi ha una causa recognoscible d'Ull Sec, però si passa que en els mesos d'hivern, les temperatures fredes, el vent o la calefacció fomenten diferents símptomes oculars. També l'ús continu de pantalles fa que baixi el ritme del 'parpelleig el que disminueix la hidratació habitual de l'ull i es produeixi una sensació incòmoda i de malestar als ulls pròpia de l'ull sec.



Però hi ha altres motius que estan incrementant, cada vegada més, la síndrome d'ull sec com és el ja habitual ús continuat, però tan necessari, de la mascareta, un factor condicionant que ha d'observar per a realitzar el diagnòstic i tractament visual adequat. El que produeix aquest nou hàbit és que el flux d'aire calent i humit que surt de la mascareta puja cap amunt i accelera l'evaporació de les nostres llàgrimes provocant els símptomes esmentats d'ull sec. Per tractar el tema parlarem amb el president del col·legi oficial d'òptica optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa.



- L'ús continuat de la mascareta està provocant aquestes infeccions i sequedats?



És veritat, és un dels inconvenients de portar la mascareta, quan respirem l'aire surt cap endavant i això provoca irritacions, sequedat i molèsties als ulls.



- Li passa a tothom?



Li passa a molta gent, però també és en funció de la mascareta, si està ben ajustada passarà molt menys aire respecte a una persona que la porti menys ajustada. Hi ha persones que ho poden notar menys i d'altres que ho han notat moltíssim. Un altre fenomen que està molt lligat a la mascareta i que inclús afecta a professionals de la salut quan estan treballant amb mascareta damunt d'una altra persona, com pot ser un dentista , quan respiren l'aire també va cap a dalt i aquest aire porta bateries què poden provocar mussols o conjuntivitis bacteriana.



- Com podem solucionar-ho?



La clau està en poder ajustar el màxim la mascareta damunt del nas i evitar que surti l'aire que va directe als ulls. Una altre aspecte seria evitar tocar-nos els ulls perquè acabaran més irritats. Estem en una època que fem servir molt i les pantalles i hi ha una tendència a parpellejar poc, llavors la llàgrima s'evapora i fa sensació de picor.



- Un cop passa, que s'ha de fer?



L'ús de la llàgrima artificial és poc recomanable, El que sí que va molt bé són els lubricants que hi ha en monodosis O també el sèrum fisiològic que funciona molt bé.