Los trucos que desconoces para repeler a los mosquitos

La temporada del mosquito tigre ya hace semanas que empezó. La ciudad de Barcelona es una de las preferidas por un insecto que, por suerte, no transmite el coronavirus. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Xavier Sistach, especialista en historia natural antigua de los insectos, y autor del libro “Historia de las moscas y de los mosquitos y su influencia en el devenir de la humanidad”, nos ha dado buenos consejos para evitar las picaduras.

A LOS MOSQUITOS LES ENCANTA EL DIÓXIDO DE CARBONO

No ronques. Además de molestar, si roncas por la noche tienes más probabilidad que los mosquitos te piquen a tú antes de que a los que conviven contigo. Esto es porque los mosquitos tienen debilidad por el CO₂ y son capaces de detectar quién exhala más. Y los roncadores emiten más dióxido de carbono que los que no roncan. Un ventilador. Las corrientes de aire molestan a los mosquitos, porque tienen un cuerpo pequeño y frágil. No bebas alcohol. Los abstemios tienen menos probabilidad que los piquen los mosquitos en un encuentro social. Porque el consumo de alcohol eleva la temperatura corporal e incrementa el sudor. Precisamente, el sudor y la temperatura son dos de los elementos que más atraen los mosquitos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS CONTRA LOS MOSQUITOS NO SIRVEN PARA NADA

Utiliza ropa de color claro. Los colores oscuros atraen a los mosquitos más que los claros. El humo. Los mosquitos no soportan el humo. Y si encima, al fuego huele a hierba olorosa, todavía mejor. Y una mascota. Si tienes en casa un perro o un gato, el mosquito puede que pique al animal de compañía y a ti te deje en paz. Xavier Sistach también ha comentado que: “ Los artilugios eléctricos no sirven para nada, si hay mosquitos te picaran igual”.