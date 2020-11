Los secretos para poner a punto tu caldera y evitarnos sustos

Llegan los cambios atmosféricos durante los próximos días. Lluvia y frio provocaran una bajada importante de los termómetros. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra nos ha dado consejos para no pasar frío durante el otoño y el próximo invierno Raúl González, presidente de la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña. De entrada nos ha recordado que hay que poner a punto los radiadores: “Antes de encender o cambiar la configuración de la caldera de casa, es importante que compruebes el estado de los radiadores y que funcionan correctamente. Si cerraste las llaves de paso de todos los radiadores o de uno en concreto cuando acabó la temporada pasada, acuérdate de abrirla y haz una prueba para chequear que el agua circula sin problemas. En el caso de que no sea así, consulta nuestra guía de purgado para saber cómo solucionarlo”.

ANTES DE PONER LA CALDERA EN MARCHA REVISAR LA PRESIÓN

Raúl también nos ha hablado de las calderas : “Independientemente de que a tu caldera le toque pasar o no la inspección este año, es conveniente que realices las siguientes comprobaciones antes de poner en marcha el sistema de calefacción. Revisa la presión de la caldera y hazlo cuando esté en frío. Aunque generalmente la presión debe estar entre 1-1,5 bares (zona verde del manómetro), consulta antes el manual de instrucciones del aparato y asegúrate de cuál es la presión recomendada por el fabricante. Si tuviese una presión inferior a 0,5 bares, los más probable es que la caldera no funcione. Por suerte, las calderas suelen contar con un sistema de seguridad que las desactiva en el caso de presiones excesivamente bajas” Por otro lado: “Si tu caldera también sirve para calentar el agua sanitaria, cámbiala a Modo inverno o Calefacción + ACS. Normalmente, viene indicado con los símbolos de un radiador para la calefacción y de un grifo para el agua caliente”.

EL TERMOSTATO ES CLAVE QUE FUNCIONE BIEN

El presidente de los instaladores también habla del termostato: “El termostato es el dispositivo encargado de regular el encendido y el apagado del sistema de calefacción, por lo que hay que asegurarse de que funciona correctamente. Para ello, sube la temperatura ambiente y comprueba si la caldera se pone en funcionamiento. Después, baja la temperatura del termostato y chequea si el sistema se apaga”. Si tienes habitaciones que no utilizas : “Cierra tanto los radiadores como las puertas y las ventanas de las habitaciones que no utilizas hasta que necesites usarlas”. Ah y no cubras los radiadores con elementos decorativos o usarlos como tendedero-secadora conlleva que la calefacción tenga que hacer un mayor esfuerzo para ofrecer la temperatura a la que la has configurado y, por tanto, un mayor consumo de energía.