El 10% de los bares y restaurantes de Barcelona no reabrirán tras la pandemia

El próximo lunes, 7 de diciembre, los bares y restaurantes de toda Cataluña no podrán beneficiarse de las ventajas de pasar a la Fase 2 de la desescalada de la pandemia del coronavirus. La Generalitat ha anunciado que las cifras de hoy jueves impiden poder seguir el ritmo previsto el 19 de noviembre. A este contratiempo hay que sumar todos los problemas que lleva acumulados el gremio de restauración desde que empezó la pandemia. Una situación que según los gremios de restauración afecta casi 1 de cada 10 establecimientos de las comarcas de Barcelona, y 2 de cada 10 de las de Girona. Hoy , en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hemos hablado con el director del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols.

CERRADOS Y PAGANDO IMPUESTOS

La razón de los cierres de establecimientos está: “En que no han podido aguantar tantos meses cerrados, sin poder servir y teniendo que pagar gastos fijos como el alquiler”. En el caso de los bares que no dejan el negocio pero que continúan cerrados, es una situación que afecta especialmente algunas zonas; como por ejemplo en el Pirineo. La falta de turismo y el retraso en el inicio de la temporada de esquí hace que a estas alturas solo haya abiertos 2 de cada 10 bares y restaurantes. En ciudades como Barcelona y Girona este volumen no es tan grande, pero sí que se encuentra entre el 30 y el 40%. Con las restricciones actuales (30% de aforo a los interiores y toque de queda hasta las 10 de la noche), no los sale por anticipado recibir público

EL PRÓXIMO LUNES TODO SEGUIRÁ IGUAL

Restricciones que van a continuar 15 días más porque la Generalitat ha decidio no pasar a Fase 2 el próximo lunes. En Tarragona, los restauradores se quejan especialmente del confinamiento municipal de fin de semana, porque no pueden recibir visitantes ni tampoco los propietarios de segundas residencias.