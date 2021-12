La logística comercial ofegada per la manca de contenidors

Aquests dies en funció del que o de com potser noteu problemes en l'endarreriment de productes. Hi ha un problema de logística a causa de la pandèmia i una desigual distribució de contenidors. Parlarem amb el director del màster en logística i comerç internacional de la Universitat Abat Oliba CEU, IvánRoa.



- Creus que aquesta situació s'allargarà?



Hem de tenir paciència perquè al final el que hem d'entendre és que la gran fàbrica del món està a Àsia, no a la Xina concretament, però si en aquella zona. El problema és que hi ha manca de contenidors en aquells ports perquè durant la pandèmia el que va succeir és que els contenidors es van quedar buits en ports on no havien de ser i avui dia el que succeeix és que tenim una fàbrica que continua produint on hi ha algun problema d'abastiment, però el problema és que no pot sortir el material d'allà, llavors, és quan es produeixen els endarreriments.



Les coses que són fetes a demanda, poden trigar fins a mesos i de fet en cotxes que s'estan venent a concessionaris, entreguen un cotxe que no és exactament el que has demanat, com per exemple, pot ser un botó o el sostre solar que es demana en aquell moment i no està disponible, llavors, te l'han de vendre amb un altre diferent i això està generant que durant els propers quatre o cinc mesos continuem pagant aquesta cua perquè finalment tot això el que fa és acumular-se.



- Quan la situació estigui més normal, tot acabarà regularitzant-se?



Ara mateix ja estan enviant contenidors buits en aquells ports perquè puguin començar a sortir les mercaderies, però a més a més estem en una època de monsons a Àsia que també fa reduir la producció dels ports.