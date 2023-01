L'oferta d'habitatges de lloguer cau en picat a Barcelona

La regulació dels preus del lloguer motivada per l'aplicació de la llei 11/2020 a Catalunya va fer caure un 15% l'oferta de pisos disponibles i un 5% el preu dels habitatges.

Aquesta és la principal conclusió d'un estudi elaborat per la càtedra d'Habitatge i Futur de la UPF i l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) presentada aquest dimecres.

"El gran problema que originen aquestes lleis de limitacions del lloguer és que van en contra del que més necessitem, que és més oferta", destaca el responsable de l'estudi, el catedràtic Josep Maria Raya.

Així mateix, avisa que les regulacions restrictives "retiren pisos del mercat", que poden acabar al mercat de compravenda o al turístic.

"El cert és que ha marxat un 15% de l'oferta a les ciutats on hi havia limitació de preus", ha resumit Raya.

D'altra banda, el professor apunta que la solució del mercat del lloguer passa necessàriament per augmentar l'oferta de lloguer social.

En aquest sentit, recorda que a Espanya l'oferta d'habitatge és molt inferior a la mitjana europea. Així, ha apuntat que aquí el lloguer social representa el 2,5% del mercat, mentre que la mitjana europea és del 10% amb països com Suècia o Holanda on se supera el 20%.

"Per què es continua fent una mesura que no funciona? Perquè és una mesura barata, que té cost zero pel sector públic, i pots continuar amb un dels pressupostos públic dedicats a l'habitatge més baixos de tot Europa", ha criticat Raya.

En aquest sentit, ha assegurat que limitar el preu del lloguer trasllada la responsabilitat a sector privat. Tanmateix, ha afirmat que aquesta no és una mesura "innovadora", sinó que s'ha provat moltes vegades al llarg de l'història amb pocs resultats.

L'estudi presentat aquest dimecres busca aportar "evidències científiques" de l'efectivitat de llei 11/2020 que va limitar els lloguers a les poblacions catalanes amb demanda "tensa" durant un any i mig. Segons l'informe, es van frenar els preus, però els seus autors apunten que atribuir aquesta contenció a la regulació és un "error evident", ja que hi ha diferents factors que van afectar, com la pandèmia de coronavirus o la caiguda del turisme.

Segons el professor Raya, l'aposta per les lleis que limiten els preus al sector privat està relacionada amb el fet que aquestes normes no tenen un cost pressupostari per l'administració, i que a més són fàcils de fer entendre per a l'opinió pública.

"Hi ha polítiques que ens agraden tant que ens hi volem apuntar tot i que no funcionin", ha lamentat el professor. A parer seu, per solucionar el problema d'accés a l'habitatge cal fer créixer l'oferta de lloguer amb mesures que incrementin la seguretat jurídica dels propietaris o que els incentivi a llogar en lloc de vendre o entrar al mercat turístic.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el director de relacions institucionals del COAPI de Barcelona, Juán José Aguilera (àudio).