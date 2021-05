L'OCU posa en marxa una calculadora de multes

Reps una notificació de sanció i comença el dilema: recórrer la multa de velocitat o aprofitar el descompte per ràpid pagament? què resultarà més rendible?

Si has rebut una notificació de Trànsit acusant-te d'un excés de velocitat detectat amb radar has de saber que és possible restar a la velocitat que atribueixen un cert "marge d'error", perquè la màquina pot cometre petites inexactituds, que varien depenent de la mena de radar emprat i del límit de velocitat.

Aquesta eina fa el càlcul per tu, i a més et diu el que pagaries tant si al·legues perquè et reconeguin aquest marge, com si no. Usa la calculadora i comprovaràs que a vegades al·legar pot sortir més car, perquè perds la possibilitat de pagar la sanció amb un 50% de reducció per ràpid pagament, encara que sempre interessarà fer-ho si vols perdre menys punts.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de l'OCU "En l'actualitat el 64% dels conductors prefereix pagar amb descompte a plantejar cap mena de recurs encara que considerin que la denúncia formulada sigui injusta"

La calculadora només se centra en les sancions relacionades amb la velocitat perquè són les que poden provocar més confusió a causa del fet que els radars no realitzen mesuraments exactes de la velocitat sinó que apliquen un marge d'error. Aquest llindar de tolerància és de 7 km/h si el vehicle circula a menys de 100 km/h i del 7% si ho fa a més d'aquesta velocitat. La norma està recollida en una instrucció de la DGT publicada en 2015.

La raó per la qual s'ha establert aquesta xifra, tant en percentatge com en quantitat, és perquè el cinemòmetre “pot cometre petites inexactituds, que varien depenent de la mena de radar emprat i del límit de velocitat”, apunta el portaveu de l'OCU.