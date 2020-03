L'OCU demana tractament de força major en la crisi del coronavirus

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat en marxa una campanya perquè l'epidèmia de coronavirus sigui considerada causa de força major en la cancel·lació de viatges, i d'aquesta manera no siguin els consumidors els que paguin les conseqüències econòmiques de l'anul·lació dels viatges per l'extensió de l'epidèmia.



Per a OCU molts consumidors sofreixen la incertesa de com l'extensió de l'epidèmia pot afectar els viatges que ja tenen contractats, i manifesten una por més que justificada a contreure la malaltia o quedar-se aïllats lluny dels seus domicilis. OCU insisteix que, al contrari del que pretenen agències, hotels i companyies àrees, no es tracta d'una cancel·lació voluntària, sinó una decisió motivada per l'extensió de la malaltia i la incertesa provocada per les conseqüències econòmiques i personals que pot tenir per als usuaris que tenen viatges contractats.

A Herrera en COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb Enrique García, portaveu d'OCU. “fins al divendres portàvem unes 3.500 consultes sobre aquest tema, al febrer només 3, la gent està preocupa amb aquest tema” comenta Enrique, “la qual cosa més consulta la gent és sobre les cancel·lacions de viatges de tota mena. El que ha anat dient aquests dies per part d'algun irresponsable ha portat al fet que persones es quedin atrapades en altres països sense poder repatriar-se”.

Però què cal fer la reclamar? “per a començar, quan es cancel·la un vol es té dret a la devolució del preu pagat en 7 dies o posposar el viatge a una data adequada per al consumidor”, explica Enrique, “en casos de gimnasos, cursos, etc, el consumidor té dret al fet que li retornin la part proporcional al mateix temps que ha estat confinat”.

Enrique ens diu que “el consumidor no té per què pagar les conseqüències del coronavirus. No totes les companyies estan responent, lamentablement, de la mateixa manera”.

Més informació i consultes en la web de l'OCU: www.ocu.org