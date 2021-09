L'oci nocturn fa vaga de fam indefinida davant de la Generalitat

Els empresaris de l'oci nocturn han organitzat aquest dimecres una acampada a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al Govern un calendari de reobertura. El sector vol tornar a obrir amb un 50% de l'aforament, com a mínim, en l'horari habitual i amb l'activitat de ball a les discoteques.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general del Gremi de Discoteques, Ramon Mas, ha demanat a l'Executiu que deixi fer la feina als empresaris i els hi doni "eines" per fer-la bé. Una d'aquestes és el certificat covid, que acredita que les persones han passat la malaltia, tenen la pauta de vacunació completa o disposen d'un test negatiu abans d'entrar al local. L'objectiu és minimitzar el risc de contagi i garantir així una reobertura "controlada" del sector.

Alguns dels membres de l'acampada faran també una vaga de fam per protestar contra el tancament dels locals de l'oci nocturn. El sector ha reclamat "planificació" i una "solució" després d'un any i mig sense facturar.

De fet, els ingressos del sector a Catalunya aquest any representen només un 3% de la facturació de 2019 en el mateix període.

La sala de festes Fred Astaire a Terrassa porta tancada des del primer estat d'alarma i el seu propietari, Antoni Marañón, assegura que ha hagut de recórrer a l'endeutament per poder continuar mantenint el local.

"Hem demanat una ampliació de la llicència per poder fer concerts, però no és rendible", reconeix. Marañón assegura que el 30% d'aforament és "inviable" per poder fer front a les despeses i afirma que continuarà tancat fins a poder reobrir amb millors condicions.

Altres empresaris de l'oci nocturn també han anat aquest dimecres a la tarda a la plaça Sant Jaume per reclamar un calendari de reobertura en un context de vacunació creixent. Una de les principals recriminacions cap al sector és l'increment dels contagis.

Tot i això, Mas ha reivindicat el certificat covid com una eina per minimitzar els riscos. El secretari general del Gremi de Discoteques defensa l'entrega d'aquest document a l'entrada dels locals d'oci nocturn com una manera d'acreditar que la persona ha passat la malaltia, que disposa de la pauta de vacunació completa o que té un test d'antígens negatiu les dotze hores prèvies a l'entrada al local.

Mas també ha assegurat que el carrer està "descontrolat" amb els 'botellons' i ha afirmat que les Festes de la Mercè seran un "autèntic desastre" si el sector no està obert.