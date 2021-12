L'oci nocturn demana al TSJC poder reobrir per Cap d'Any

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), la Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i la Plataforma d'Empresaris Afectats pel covid-19 (Peacovid-19) han presentat aquest passat dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dos recursos contenciosos-administratius contra el tancament de l'oci nocturn i la reducció d'aforament a la restauració decretats per la Generalitat per lluitar contra la covid-19.

Demanen poder reobrir les discoteques almenys la nit de Cap d'Any, una de les més importants pel que fa al seu negoci.

L'escrit de Fecasarm demana la nul·litat de ple dret o almenys la suspensió cautelar urgent de totes les mesures restrictives, incloses el toc de queda nocturn i la limitació de les reunions, ja que les entitats veuen inconstitucional que una comunitat autònoma restringeixi drets per contenir la pandèmia.

La Peacovid-19 també ha portat davant del Tribunal Suprem una macrodemanda de reclamació patrimonial contra el govern espanyol per la seva gestió durant el primer estat d'alarma.

L'altra patronal del sector, Fecalon, juntament amb el Gremi de Restauració de Barcelona i altres associacions de sales musicals, també han presentat un recurs per suspendre les restriccions de cara a Cap d'Any.

El principal objectiu que persegueixen aquest recursos és intentar salvar la nit de Cap d'Any, ja que els dies de Nadal i els previs de sopars d'empresa ja s'han perdut, havent suportat ambdós sectors pèrdues milionàries els darrers dies.

Només a la nit de Cap d'any, es preveuen pèrdues d'aproximadament 90 milions d'euros per a la restauració i d'uns 75 milions per l'oci nocturn, i això malgrat que molts locals d'oci nocturn ja han començat a tornar els diners de les entrades venudes anticipadament i han cancel·lat actuacions i molts restauradors ja han patit múltiples cancel·lacions de taules.

Un altre dels arguments que utilitza la Fecasarm en el seu recurs per demanar la suspensió urgent de les restriccions, segons el seu secretari general, Joaquim Boadas, és que l'adopció de restriccions severes sobre aquests dos sectors provocarà una disminució de l'interès de la gent per vacunar-se i això debilitarà la protecció de determinades persones davant la possibilitat d'emmalaltir greument o morir.

Al mateix temps, també argumentarem que aquestes mesures fomentaran els botellots i les festes il·legals, on no es compleix cap mesura sanitària ni de control i als quals la propia Generalitat qualifica d'"esdeveniments superdisseminadors del virus", per la qual cosa la propagació del virus se seguirà produint "havent arruïnat innecessàriament a dos sectors econòmics estratègics pel turisme del país dels quals es depenen milers de famílies".

Aquests esdeveniments, a més, "portaran associats alteracions de l'ordre públic, enfrontaments amb la policia, destrosses de mobiliari urbà i de la propietat privada, agressions i altres delictes molt difícils de prevenir", alerta la Fecasarm.

Un altre aspecte que denuncien és Catalunya és la única comunitat de l'Estat on s'han aprovat restriccions d'aquesta intensitat.

Per la seva banda, el secretari general de Fecalon, Fernando Martínez, demana al TSJC que "moduli" les restriccions de la Generalitat, com va demanar la fiscalia en la resposta a l'escrit del Govern. Per a Martínez, s'haurien d'haver tancat una setmana abans les escoles i no optar per la "solució còmode" com tancar l'oci nocturn, que "l'estigmatitza". A més, reclama que les ajudes pel tancament de l'estiu es paguin amb urgència. Per últim, Martínez preveu que si per Cap d'Any les discoteques estan tancades, molts joves agafaran el cotxe per anar a municipis on no hi ha toc de queda o fins i tot per anar a altres comunitats autònomes.

Es preveu que la sala contenciosa-administrativa del TSJC es pronunciï dimecres o dijous sobre les mesures cautelars demanades per les dues patronals.