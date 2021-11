Llibertat pels anarquistes acusats de cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana

Com cada dimecres tenim el nostre espai dels mossos d'Esquadra amb la portaveu de SAP-FEPOL, Imma viudes.



- Els anarquistes que van voler cremar la furgoneta de la guàrdia urbana han sortit llibertat sense fiança.



Sí, des de tot el respecte a les decisions judicials, tenim una certa preocupació en aquest sentit, perquè s'estan enviant un missatge perillós respecte a la violència extrema, en aquest cas podria haver costat la vida d'un policia i d'alguna manera ha sortit gratuït. De fet, els bombers mantenia que existia risc per la vida del policia, esperem que no ho lamentem en un futur immediat. Estem demanant suport en l'àmbit polític i social, però també ho necessitem en l'àmbit judicial.



- Sembla que tot va més l'altre dia vau tenir que llançà trets a l'aire per evitar un linxament.



Sembla que aquest índex de violència l'estem patint cada setmana i cada vegada va a més, fa poc ho vam esmentar en aquest programa la notícia del barri gòtic on van intentar extreure l'arma a un company dels mossos d'Esquadra.



- Quina solució hi ha?



Des del departament i alguns grups parlamentaris, excepte a la CUP, hi ha hagut un suport total cap a la nostra feina es va aprovar una moció que donava suport incondicional suposo que en resposta al requeriment que estaven demana nosaltres, però sí que és cert que hi ha hagut un canvi molt positiu en aquest sentit.