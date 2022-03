Lleuger augment dels casos de Covid després de Carnestoltes

Els contagis de Covid19 van deixar de baixar durant Carnestoltes, però no hi ha una pujada general de casos. Enric Álvarez és investigador de BIOCOM, i amb ell volem comentar aquestes dades i comencem preguntant-li si pensa que després de l'estiu tornarà a haver una nova onada de Covid: “Això dependrà de nivell d'inmunització. Si realment la inmunització no dura un any, les onades podrien ser anuals o bianuals, sempre que aparegui un altre variant més contagiosa. Aquesta possibilitat no es pot oblidar. Però si no apareix una nova variant, el que pot passar és que perdem la inmunitat que ara tenim i si que torni a haver més contagis. La variant sigilosa de la òmicron no escapa a les vacunes, estem parlant sempre de malalties greus. Hi ha personas de risc, que poden tenir problemes, però en general les vacunes funcionen molt bé, i el nombre d'hospitalitzacions esperem que es mantinguin baixos. Les símptomes d'aquesta variant òmicron sigilosa són lleus: Mal de coll, mal de cap, mocs... però es relaciona menys amb la pèrdua de gust i olfacte. Però si no estas vacunat, o si ets gran, potser pots tenir complicacions, però per la majoria de la població la possibilitat d'entrar a la UCI és realment molt baixa.” Volem parlar també de les mascaretes, i preguntar-li a l'Enric si les mascaretes a les escoles no han servit de res: “Això s'ha de matitzar, clar. Una cosa és si es veu un efecte molt fort, significatiu, i de moment a Catalunya, els efectes han sigut molt petits. El que afecta realment la trasmissió a les escoles és l'edat. A més edat, més transmissió. Però es veu que a les escoles no es reprodueix la reducció de transmissions que es veuen a laboratoris. La resposta inmunitària innata es va deteriorant amb l'edat. L'escola no és un entorn on sigui fàcil portar la mascareta moltes hores, i la capacitat de contagi dels nens fan que les mascaretes siguin menys últils en aquests entorns.