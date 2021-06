La llet materna de les mares vacunades transmet anticossos del virus al nadó

Un darrer estudi conclou que la llet materna de les dones vacunades contra el coronavirus contenen anticossos contra el virus i els nivells són diferents depenent de la vacuna rebuda. Per saber com funciona aquesta bona notícia parlarem amb el Dr. Cèsar Feliu pediatra i membre de Doctoralia.



-És una molt bona notícia que a les mares vacunades transmeten amb la llet materna els anticossos de la covid-19.



La malaltia no es transmet a través de la llet materna, és a dir, una dona amb covid-19 pot donar el pit sense cap problema utilitzant la mascareta i rentant-se bé les mans, no es transmet la malaltia. Un cop superada la malaltia, la vacuna no és una altra cosa que passar la malaltia de manera artificial, el que fem amb la vacuna és generar anticossos i els poden transmetre a través de la llet materna que ajuden a la dona tenir una defensa i una protecció extra davant de la covid-19.



-Anem transmetent els anticossos altres generacions?



Inclús abans de néixer, la mare al final de l'embaràs està transmetent immunoglobulina a través del cordill umbilical i dóna informació al nadó per saber com ha d'afrontar determinades malalties, aquesta immunitat dura al voltant d'un any i per això és molt important tenir els nens ben vacunats.



-Els bancs de llet materna tenen un paper important sobretot a cara aquest factor dels anticossos.



Cada vegada s'estan estenent més els bancs de llet materna sobretot en els hospitals públics on es promou per ajudar als nens que pertanyen a grups de risc, com per exemple els grans prematurs on s'ha demostrat que la llet materna ajuda a generar immunitat i prevenir determinades malalties.