Litius ens presenta el seu nou disc: "Hablo tu idioma pero no lo entiendo"

Avui ha passat pels micròfons d'“Herrera a Cope Catalunya i Andorra” un cantant expressiu, polièdric, amb un d'aquells discursos profunds que fan pensar. Parlem de Carles Ruiz Bosch, conegut com a Litus, una cara coneguda a les nits televisives que també ha tingut importants èxits al teatre. Actualment Litus acaba de publicar el seu sisè disc: “Hablo tu idioma pero no lo entiendo”. Aquest és un projecte molt personal i un àlbum on s'aglutina tota la seva trajectòria. En aquest treball Litus reflexiona sobre el llenguatge i la comunicació.

“yo empecé en los bares. Allí conseguí poder dedicarme plenamente a la música, crear un buen rollo en el ambiente que, de alguna manera, venái de las sobremesas de mis padres, que es donde yo descubrí la música. Después de cenar, en casa ,a menudo se sacaba una guitarra y se empezaban a cantar canciones entre todos. Ese punto de diversión absoluta me fascinó ya de pequeño”.

Conegut especialment per formar part de la banda del programa “Late Motiv”, d'Andreu Buenafuente, Litus no es porta massa bé amb la popularitat “es que yo no me siento un famoso, pero sí noto que cada vez más gente me conoce. Ahora hemos viajado por toda España con la obra “Lehman” y en todos lados me conocen. En la tele me ha ido muy bien, y Andreu ha sido muy generoso siempre”

El nou treball de Litus, aquest “Hablo tu idioma pero no lo entiendo” és un treball molt personal, del que ells mateix ens diu que “he aprendido que con los años la mejor manera de mostrar lo que estás haciendo, lo que eres, lo que sientes en ese momento, es dejarte llevar, no forzarte... y esas son las sensaciones que yo tenía en este disco: que no ha sido creado de una forma racional, sino que me he ido dejando llevar y así ha nacido. Es un disco muy resiliente”