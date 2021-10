L'horari d'hivern. El mètode obsolet per estalviar energia

Fa anys que hi ha un gran debat sobre el canvi d'horari, durant la matinada del dissabte a diumenge, a les tres seran les dues, haurem d'endarrerir els rellotges per adequar-nos a l'horari d'hivern. Tenim al telèfon a la sociologia i directora del departament d'empresa de la universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret.



- Per què encara canviem l'hora?



Perquè els polítics no fan la feina que han de fer, només miren els vots i els temes importants no els tracten, és una pena perquè la llei europea va dictar que era l'últim any, no té gaire sentit, es va posar sobre la taula la necessitat de fer aquest canvi per raons energètiques i a més a més tenim comprovat que després de tants anys i a través d'especialistes, els cicles circadians i bioritmes ens desmereixen.



- Tant ens desmereix aquesta hora de diferència?



No ens queda un altre que adaptar-nos, és una organització horària imposada, no és natural,ho hem decidit entre tots, de fet som un país atípic, a l'estat espanyol tenim uns horaris que no els té ningú i són els menys saludables d'arreu del món. Es va fer una consulta per saber que opinava la ciutadania, però no es va informar de les conseqüències d'estar en un horari o un altre.



- També portem un horari diferent en la nostra rutina en comparació a altres països de la unió europea.



En l'època dels nostres besavis no era així, va començar a canviar amb el franquisme. Abans anàvem com la resta del món perquè el coneixement era molt més pràctic, miraven a quina hora sortia el sol o quan marxava, anaven amb més sonoritat a la vida. Actualment tampoc ens llevem molt més tard que la resta de països, el problema està en el fet que fem més hores de jornada laboral i això és nefast per la nostra vida i salut.