L'eufòria de dissabte serà la imatge habitual als carrers?

Finalitza l'estat d'alarma i ha passat el que molts preveiem, una explosió d'eufòria com en els anys vint quan va finalitzar la guerra. Es tornarà a repetir una situació similar? Parlarem amb l'Alba Alfageme, professora de psicologia d'UdG.

-Estem davant d'uns capítols similars quan la pandèmia vagi acabant?

El que vam veure dissabte a la nit era com d'alguna forma un punt d'inflexió i l'esclat de l'eufòria. Molt jovent va sortir el carrer per celebrar d'alguna forma una tornada a la vida, però evidentment encara la pandèmia no està controlada. Aquest esclat anirà afluixant, no crec que es mantingui, potser els cap de setmana sí.

-Psicològicament com ens pot afectar?

Crec que realment la pandèmia ens pot obrir una oportunitat de començar a viure d'una forma diferent. Ens pot ajudar a valorar molt més les petites coses i centrar-nos molt més en el moment i intentar gaudir més. El problema que ha provocat la pandèmia és el que hem viscut durant molt de temps amb les emocions que tenen a veure amb la por i això deixarà una impremta important en la gent. Per exemple coses que abans no li donàvem importància com era el contacte amb l'altre i què és imprescindible per nosaltres, pot ser que hi hagi gent que comenci a tenir por a relacionar-se. Segurament també tindrem seqüeles en el que té a veure amb la fatiga pandèmica per les conseqüències d'aquest temps de tancament i aïllament, hi haurà un sector de la població què sortirà amb la necessitat de viure, però hi haurà altres que hauran de treballar molt amb la seva salut mental.

-Un acte tan normal com és fer una abraçada, hi haurà gent que li faci por?

És probable que la gent amb una actitud més extravertida li serà molt més fàcil, però hi haurà un altre grup de gent important que probablement aquesta situació haurà marcat un punt d'inflexió a la seva vida, probablement no es sentiran còmodes amb aquella persona que no coneixen i evitin un tracte més proper. No ens podem oblidar de la mainada, els més petits de tots han après una sèrie de relacions diferents i això s'haurà de treballar.

-Sabrem gaudir més de la vida?

Això dependrà bastant de tots i totes i de com decidim plantejar la vida, però sí que hem après que al final la nostra vida està plena d'incerteses i per això és d'important aprofitat cada moment que tenim.