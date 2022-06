A l'estiu quins són els elements claus per revisar al cotxe?

L'estiu està a sobra i amb el bon temps agafem més sovint el cotxe per a desplaçar-nos a qualsevol part, ja sigui platja, muntanya o ciutat.

A causa de l'augment d'hores i els quilòmetres que recorrem a l'estiu en el nostre vehicle, és fonamental assegurar-se que estan a punt per a evitar sorpreses o esglais inesperats en carretera. No obstant això, 1,7 milions de vehicles tenenavaries cada any durant els desplaçaments de l'estiu, segons dades de la DGT.

El primer, com està la bateria?

Per a poder iniciar el viatge de vacances, és fonamental que el cotxe tingui bateria. Aquest element és fonamental, ja que aporta l'energia elèctrica que el vehicle necessita per a diverses funcionalitats com el sistema d'il·luminació, aire condicionat o ràdio, entre altres, per la qual cosa és necessari fer algunes comprovacions abans del viatge per a cerciorar-te que la bateria funciona correctament.

En aquest sentit, des de Oscaro recomanen encendre el vehicle diverses vegades i verificar que no apareix cap pilot d'avaria en el quadre de comandament, així com que el cotxe arrenca sense problema. També assegura't que el voltatge de la bateria es troba entre els 12,5 i els 12,9 volts, en cas contrari… serà hora de canviar la bateria.

Fes que el teu viatge vagi sobre rodes

Els pneumàtics són el punt de contacte amb del vehicle amb la carretera, per la qual cosa una de les revisions bàsiques que s'ha de fer abans de posar rumb a la destinació de vacances és comprovar que es troben en estat òptim.

Per a començar, és fonamental assegurar-se que les rodes no s'estiguin desgastades, punxades o sense els dibuixos del pneumàtic, ja que aquests signes avisen que és hora de canviar les rodes.

Així mateix, és clau comprovar que la pressió és l'adequada, ja que no sols ens aportarà seguretat, sinó que també ens permetrà estalviar combustible.

Funciona el fre?

Els frens són els encarregats de parar el vehicle i, per tant, un d'elements principals que et pot estalviar algun disgust.

Abans de posar-te a conduir, comprova que les pastilles i discos de frens no estiguin gastades i es trobin en les condicions necessàries per a emprendre un viatge llarg.

És important no oblidar-se d'examinar el líquid de frens, ja que exerceix tota la força sobre el pedal del fre i és l'encarregat que aquests funcionin.

L'oli com més net, millor

No fa falta que recordis fins al més mínim detall del que vas fer fa 6 mesos, però si és important recordar quan va ser l'última vegada que vas canviar l'oli del vehicle i el nivell en el qual es troba de cara a evitar fallades (i avaries) en el motor.

Comprovar l'estat de l'oli és una tasca fàcil que no portarà més d'uns pocs minuts. Amb el motor apagat i fred, obre el capó i extreu la vareta que mesura el nivell de líquid d'oli.

Aquesta vareta mostra dues marques que indiquen el mínim i el màxim, si la taca es troba just entre tots dos, el nivell és el correcte. No obstant això, si es troba per sota del mínim, caldrà emplenar-ho fins que el nivell sigui l'adequat.

I el més important… En el cotxe sempre fresquet

L'estiu és sinònim de calor, molts desplaçaments i llargues hores en el cotxe pels temuts embussos. Per a poder suportar-ho de la millor manera i sense fogots, és necessari revisar l'estat del sistema d'aire condicionat.

Les claus per a saber que aquesta funcionalitat necessita una revisió és que desprengui mala olor, que a penes tingui força (fins i tot en els nivells més alts) o que s'acumuli baf en els cristalls.

A més, el sistema d'aire condicionat no sols és important des de l'òptica del confort, sinó que també és un element de seguretat, per la qual cosa és molt important assegurar-se que funciona correctament.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el responsable tècnic comercial de Midas, Enrique Santos (àudio)