L'estiu ens deixa 20 mil morts per sobre del normal

La combinació de circumstàncies ha fet que aquest estiu 2022 l'ha convertit en l'estiu on més morts hi ha hagut al nostre país des de l'any 1950. Parlarem amb el Dr. Daniel López Acuña epidemiòleg i assessor de l'OMS.



- Què ha produït aquesta elevada xifra de morts?



Val la pena posar en perspectiva aquesta situació, ja que és un problema de salut pública al qual no li donem la importància que realment té. El que ha passat és que durant l'any i particularment a l'estiu s'ha produït un excés de mortalitat que suposa 30.000 defuncions més de la que es preveien en els anys de la prepandèmia. L'any 2020 també vam tenir un excés de mortalitat de 68.000 morts més de les que s'esperaven d'acord amb les tendències de mortalitat passades. L'any 2021 va baixar, però continuava havent-hi un excés de mortalitat de 24.000, però aquest any hem tornat a agafar aquest ritme tan alt pel que fa a la mortalitat i especialment durant els mesos de juny juliol i agost.



- La covid és un dels motius?

Exacte, hi ha una combinació de tres factors. Definitivament i no se li dona la importància que realment té és com tu dius la covid. Tot això passa perquè han desinhibit la capacitat de protecció immunològica que té la població especialment en la població més gran perquè ha passat temps des de l'última dosi de la vacuna. La covid encara és mortal i que afecta realment a la gent gran que han anat perdent la capacitat immunològica.



- De cara a la tardor es preveu una campanya per recordar la quarta dosi de reforç d'entre la gent de més de seixanta-cinc anys.

Correcte, no és un tema que es pugui deixar de costat i han de rebre la quarta dosi o la tercera, perquè recordem que encara hi ha 15 milions de persones del nostre país que no han rebut la tercera.