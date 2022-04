Les vendes de Sant Jordi representen fins a un 50% del total de l'any al sector del llibre

Avui és la celebració prèvia a la diada de Sant Jordi. Després de dos anys, es preveu una gran festa amb la superilla que han creat a Barcelona per vendre els dos grans protagonistes de la diada, llibres i roses. Parlarem amb la presidenta del gremi de llibreters de Catalunya, Maria Carme.

- Es preveu un Sant Jordi com abans de la pandèmia?

Creiem que serà més o menys com l'any 2019, anirà molt bé arreu de Catalunya. Com bé deies a Barcelona s'ha creat la superilla, però Sant Jordi no només es celebra allà, sinó que arreu del territori català.

- Segons la previsió meteorològica, en alguns punts de Catalunya com a Girona, s'han vist obligats ha canviar de lloc.



Exacte, anem cap al Palau Firal.



- Com ha afectat la pandèmia al sector del llibre?



Hem patit molt en el nostre sector, ja que l'any 2020 no va haver-hi Sant Jordi i les pèrdues no s'han pogut recuperar i això s'ha de saber. Sí que és veritat que s'ha agafat l'hàbit de la lectura durant la pandèmia i hem sumat nous lectors.



- Quins llibres es vendran més per aquest Sant Jordi?

Normalment, es ven més literatura catalana que la castellana. Personalment, estic en contra dels llibres més venuts, per què també depèn de la recomanació de cada llibreter/a o el que puguin dir els mitjans que tenen molta repercussió, si fos així sempre, només vendrien aquests.



- Per una llibreria, quin percentatge de vendes representa la diada de Sant Jordi?



Per una llibreria, pot representar el 50%, 30% o 10% depenent de les vendes que hagi fet durant tot l'any, però és una xifra molt important.