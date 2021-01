Les vacunes de Pfizer i Moderna són efectives contra les noves soques del coronavirus?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb el cap de microbilogia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, parlem de les noves soques del coronavirus . La farmacèutica Moderna afirma que la seva vacuna contra la Covid-19 ha demostrat ser efectiva en proves de laboratori contra les noves variants del coronavirus detectades al Regne Unit i a Sud-àfrica. Tanmateix, Moderna ha anunciat que estudiarà desenvolupar un fàrmac addicional contra la variant sud-africana per veure si pot reforçar la protecció.En un comunicat, Moderna apunta que els resultats preliminars de les proves clíniques indiquen que el fàrmac té "activitat neutralitzadora" contra les variants britànica i sud-africana del virus SARS-CoV-2. La vacunació mostra activitat contra les dues variants: en el cas de la soca britànica, la concentració d'anticossos no es redueix, mentre que en la variant sud-africana és sis vegades inferior, tot i que per sobre dels nivells necessaris per oferir protecció. Segons la companyia, "s'espera que les dues dosis de la vacuna protegeixin contra les soques emergents detectades fins ara", la B.1.1.7 i la B.1.351, identificades al Regne Unit i a Sud-àfrica, considerades més virulentes i contagioses que les que fins ara han estat dominants. Precisament fa tres dies que el primer ministre britànic, Boris Johnson, va dir que la variant britànica no només es contagia més ràpidament, sinó que podria ser un 30% més mortífera. Amb el doctor Pumarola, tambè hem parlat de les últimes dades de la pandèmia. UCIs plenes i el virus retrocedin. Com s'explica aquesta paradoxa? Si vols recuperar aquesta entrtevista entra a cope.es/ barcelona.