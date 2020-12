Les últimes dades de la pandèmia analitzades pel Dr. Guerri de la unitat covid de l'Hospital del Mar

La situació epidemiològica a la Cerdanya i el Ripollès ha fet que el govern hagi decidit tancar perimetralment les dues comarques des de la mitjanit de dimarts a dimecres. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat d'aquest tema i d'altres relacionats amb la pandèmia a Catalunya amb el doctor Robert Guerri, coordinador de la unitat covid a l'Hospital del Mar de Barcelona.

Durant els propers quinze dies, fins al 6 de gener, només es permetrà l'accés a les dues comarques per motius excepcionals, entre els quals hi ha anar a treballar, qüestions sanitàries, la recollida i cura de menors o dependents, assistència a centres docents, requeriments urgents a jutjats o notaris i tràmits inajornables. Aquelles persones a qui la mesura hagi sorprès a la Cerdanya o al Ripollès també podran tornar als seus habitatges. Totes aquestes causes excepcionals s'hauran d'acreditar.La Generalitat ha decidit tancar la restauració, les activitats esportives sota sostre i bona part de les activitats culturals a la Cerdanya i el Ripollès. Les restriccions als equipaments culturals no afecten els museus i les biblioteques. Un dispositiu de 200 agents dels Mossos d'Esquadra es desplegarà a les carreteres principals i secundàries de les dues comarques per vigilar el compliment de les mesures decidides pel govern.En les últimes quatre setmanes ha empitjorat la situació epidemiològica a la Cerdanya i el Ripollès, amb una incidència de casos de coronavirus en els últims 14 dies superior als 1.000 casos per cada 100.000 habitants, un augment de la velocitat de propagació i una alta positivitat detectada en els cribratges.

A la comarca de la Cerdanya, s'han comptabilitzat 1.278 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia, amb 18 morts. Actualment, el risc de rebrot és de 4.081 i la velocitat de reproducció del virus és de 2,34.

Pel que fa al Ripollès, des del començament de la pandèmia, s'hi han registrat 1.314 positius i la velocitat de reproducció es troba situada en l'1,40. Segons les dades del Departament de Salut publicades al portal dadescovid.cat, la incidència acumulada a la Cerdanya als últims 14 dies és de 1.811 casos per cada 100.000 habitants, i al Ripollès és de 1.858 casos per 100.000 habitants.