Les tres mosses d'esquadra víctimes d'abús sexual podrien ser la part visible de moltes més

La fiscalia acusa el metge del Departament d’Interior detingut fa uns dies d’abús sexual a una de les tres mosses d’Esquadra que han presentat una denuncia contra ell.

Es tracta de l’episodi més antic, que es remunta al setembre del 2019 i pel qual la fiscal li demana dos anys de presó.

També sol·licita que el doctor i la Generalitat indemnitzin la víctima amb 5.000 euros per danys morals. Segons l’escrit, l’home –que exercia com a metge contractat pel Departament d’Interior a les dependències de la Unitat Bàsica de Salut– va visitar la víctima a la consulta al voltant de les 12 del migdia el 20 de setembre del 2019 i li va fer tocaments.

Segons la fiscal l’exploració mèdica tenia com a objectiu valorar el seu estat de salut per un possible traspàs a segona activitat.

En el marc de la visita, l’acusat va dir a la pacient que s’havia de quedar en roba interior per explorar-li diversos punts preceptius pel diagnòstic.

En un moment determinat li va demanar que s’estirés, li va treure el sostenidor i li va realitzar tocaments als pits i per sota de les calcetes justificant que havia de palpar l’os púbic “per verificar si hi tenia dolor”.

La fiscal considera que el motiu real era el de “satisfer” el seu instint sexual i per això l’acusa d’un delicte d’abús sexual. En aquest sentit, demana que el jutjat fixi un interrogatori amb l’acusat i reclama també diverses testificals i pericials relacionades amb el cas.

Aquest és un dels casos denunciats per tres mosses d’Esquadra de qui presumptament hauria abusat el metge.

El febrer passat una agent va presentar una segona denúncia, relativa a uns fets que es remunten també a l'any 2019, però que l'agent no va verbalitzar fins a finals del 2021.

El passat divendres 20 de maig es va tenir coneixement d'un tercer cas per uns fets també de l'any 2019 que la víctima no havia denunciat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat, d'aquest i altres temes, amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra, Imma Viudes (àudio).