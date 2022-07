Les treballadores d'atenció domiciliària reclamen millores

Són, d'alguna manera, els ulls, els peus i els braços dels serveis socials als domicilis de les persones amb algun grau de dependència. Treballen per als serveis socials dels ajuntaments i la Generalitat, però majoritàriament ho fan a través de subcontractes que, denuncien, les tenen en condicions precàries.

Les treballadores -l'enorme majoria són dones- del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) fa temps que demanen unes condicions dignes i arran de la pandèmia moltes d'elles van crear un sindicat propi perquè veien que "es frenava la recuperació de drets que s'anava aconseguint darrerament". Ho va explicar al No ho séPilar Nogués, presidenta del sindicat.

Les millores recollides al conveni estableixenun sou de 1.252 euros mensuals bruts, que es queda en mileurisme si ho passem a net i que a més s'enfronta a una trampa. "La majoria de les treballadores no tenen contractes a jornada completa, per molt que ho demanem", denuncia Nogués.

"Busquen perfils de dones precàries, víctimes de violència masclista i migrades perquè saben que els poden pagar menys",

Precarietat i agressions

La precarietat i males condicions de les cuidadores, que es multiplica en casos de mares soles com els citats anteriorment, coincideix amb un desgast físic i emocional molt fort derivat de les tasques que han d'assumir.

"Com que les grues són molt cares, en la majoria de casos hem de moure persones que no ho poden fer per si soles, del llit a la cadira, de la cadira al llit, fem de grues i acabem patint tot tipus de lesions a les cervicals, a l'esquena..."

La feina amb persones amb demència, Alzheimer i altres malalties i problemes mentals, així com l'exposició de veure's soles a casa dels usuaris també les exposa a situacions estressants. 12.000 morts en llista d'espera

A Catalunya, hi ha més de 150.000 usuàries amb algun grau de dependència que reben algun tipus d'ajut o d'assistència, que pot ser econòmica, assistencial o dels dos tipus. Malgrat les millores que devien suposar les injeccions econòmiques del 2021, al final de l'any passat van morir més de 12.000 persones en llista d'espera malgrat que ja se'ls havia concedit algun tipus d'ajut.

Les treballadores del sindicat denuncien que la seva precarització també acaba afectant els usuaris."De vegades creen un vincle amb una cuidadora i la canvien cada dos per tres", lamenta la Lourdes, així com coincideixen que els cal més formació i assistència psicològica per afrontar les situacions que els toquen.

La municipalització, vella reivindicació

Només a Barcelona, les cuidadores representen el segon contracte públic més important de la ciutat amb un cost de 67 milions d'euros i 4.500 treballadores per a 20.000 usuàries.

L'Ajuntament defensa queles treballadores han millorat els salaris fins a un 14% en quatre anys, que estan reduint la parcialitat (les líders sindicals ho neguen) i que han incorporat més hores de formació i atenció psicològica per a les treballadores.

Les treballadores organitzades defensen la municipalització dels serveis com a única via per millorar les condicions laborals i asseguren que en moltes ocasions els ajuntaments paguen 20 euros per hora treballada a les empreses, que només en transformen 7 en salari. Posen com a exemple Sentmenat, al Vallès Occidental, amb servei municipal, sous més elevats .