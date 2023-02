Les tovalloletes són l'enemic número 1 del clavegueram

El consell de no llençar les tovalloletes el vàter té sentit perquè poden provocar taps i és molt preocupant per al medi ambient. Moltes persones fan el desentès i provoquen situacions com la que ha passat a Roquetes del baix Ebre, un tap de tovalloletes ha obligat a aixecar tot un carrer i canviar el clavegueram. Parlem amb l'alcalde de Roquetes, Baix Ebre, Ivan Garcia.



- Què ha passat exactament?



Molts veïns es queixaven que les canonades no evacuaven l'aigua i com és normal van anar als serveis municipals a fer la revisió amb uns camions especialitzats i van trobar algunes zones embussades. La més forta va ser la que vam decidir obrir el carrer per treure aquest tap i arran d'allò vam veure que el tap era interminable i finalment vam perdre la decisió d'aixecar tot el carrer i de fet estava al 80% del tub embossat.



Per molt que l'envàs de les tovalloletes fiqui que són biodegradables, no ho són. Es va produint com una xarxa de roba que no es pot treure amb res, de vegades els camions no troben com solucionar-ho.



- El poble ha de fer una inversió important en aquests problemes. De quants diners estem parlant?



Al final la broma ens costarà uns 10.000 euros que no teníem previstos en aquest any. També ens trobem altres problemes a les zones de bombes, ja que quan les tovalloletes s'enganxen a les bombes, les acaba rebentant i cremant. Cada any s'han d'estar substituint bombes, és una despesa que fa anys que ja assumim, però no hauria de ser així.