Les teràpies personalitzades, un èxit contra el càncer

El càncer es manifesta i evoluciona de manera diferent en cada individu i, per tant, requereixen estratègies de tractament concretes i individualitzades. Centres de referència nacionals i internacionals, fa molts anys que utilitzen el model de medicina de precisió, on els comitès multidisciplinaris i el suport dels pacients i les seves famílies durant tot el procés són clau. Parlarem amb la cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), Dra. Enriqueta Felip.

En quina situació ens trobem per poder controlar el càncer?



El càncer comprèn més de 200 malalties diferents i, per tant, hi ha moltes línies d'investigació. En aquests moments sabem que al nostre país aproximadament cada any es diagnostiquen 280.000 nous casos de càncer i afortunadament molts d'aquests tumors es curen. La supervivència ha augmentat en els últims anys, això ha sigut així gràcies als tractaments multidisciplinaris, a la integració de cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia i també a noves estratègies com poden ser els fàrmacs dirigits a tumors en concrets, intentem determinar les alteracions moleculars per poder fer un tractament més dirigit i també gràcies a la immunoteràpia, que ha revolucionat el tractament del càncer en els últims anys. Cada vegada més, detectem el càncer en una situació més precoç, però també té molt a veure la prevenció. A Catalunya hi ha un 20% de ciutadans que fumen diàriament, el tabac és la causa del 30% de tots els càncers, per tant, estem en una situació de prevenció molt important.



Com ha ajudat la immunoteràpia a controlar i curar el càncer?



La immunoteràpia és una estratègia que tenim a l'app des de fa poc. Ho havien estudiat durant molts anys, però encara no havíem trobat aquests tractaments tan efectius. Bàsicament, són fàrmacs que d'alguna manera molt senzilla el que intenten és que la nostra pròpia immunitat torni a reconèixer les cèl·lules tumorals i siguin capaces d'eliminar les.