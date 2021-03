Les restriccions per Setmana Santa 2021 són les més adequades?

Arriba una de les èpoques més esperades, les vacances de setmana santa i ens trobem en la mateixa situació que el Nadal. La necessitat de la no mobilitat i equilibrar els temps de lleure de la gent amb l'economia i l'hostaleria no és fàcil, s'han de prendre decisions molt difícils, de moment sanitat proposarà el tancament perimetral de totes les autonomies menys Canàries i les illes Balears per setmana santa i Sant Josep. Tenim en el programa al Daniel López Acuña epidemiòleg i exdirector d'acció Sanitària a situacions de crisis de l'OMS.

Les noves propostes per evitar la transmissió del virus, són les més adequades?

<< El primer de tot és que és molt important prendre mesures dràstiques en tot el país per setmana santa i el pont de Sant Josep, És perquè el descens de la incidència s'ha alentit perquè hi ha en algunes comunitats autònomes un lleuger increment en el nombre de casos i perquè també estem observant aquesta tendència en alguns països d'Europa. On estem no ens podem permetre cometre els errors que es van cometre durant el Nadal, no podem obrir les comportes per la mobilitat i la interacció de persones perquè estaríem caminant directament a una quarta onada. Les mesures que s'estan replantejant la seva aprovació vénen d'una proposta inicial de la comissió de Salut pública que s'ha anat modificant. Són propostes que són importants realitzar i tot i això són mesures mínimes. Haurem de mantenir rigorositat amb el toc de queda que no es compleix com deuríem.>>

Es proposa el tancament perimetral d'autonomies, per què altres països com a França, sí que poden visitar al nostre país?

<< És una incongruència, el tema fonamental en quant l'arribada de viatgers internacionals, hem de mantenir que arribin amb una PCR negativa de menys de 72 hores abans d'haver fet el viatge.>>

Les xifres d'incidències per malaltia és més baix en el nostre país en comparació amb altres com França i Alemanya.

<< Tant el regne unit, Portugal i el nostre país, les tendències han estat descendents, mentre que hi ha altres països com a França que estan estancats o alentit en el descens incidències o fins i tot repunts. El que ens preocupa més és la presència de les variants com la britànica que està generant un major contagi. Podem dir que en el nostre país anem en descens d'una manera uniforme en totes les comunitats autònomes, però encara estem en uns nivells d'incidència que són 10 vegades més que els que teníem quan vam desescalar, per aquest motiu hem d'anar amb molta precaució sobretot en aquesta època de mobilitat.>>