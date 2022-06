Les residències es manifesten a Barcelona

Les residències estan retallant personal i precisament és una de les queixes més històriques. Avui dimecres es durà a terme una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Parlarem amb lapresidenta de la coordinadora de residències 5+1, MªJoséCarcelén



- Com està la situació?



Estem molt cabrejats amb la Generalitat i amb la conselleria perquè creiem què és vergonyosa la resposta que s'ha donat a les famílies. Avui convoquem una concentració a la plaça Sant Jaume a les 6:00 de la tarda perquè ens indigna l'abús cap a la gent gran. No hi ha major maltractament que deixar que una empresa privada (que ha vingut a fer negocis) pugui incomplir les condicions de l'adjudicació i a més a més, que la Generalitat ho justifiqui. Estem parlant d'una residència que abans d'aquesta última adjudicació va haver-hi dues gestores prèvies, tant una com l'altra van complir estrictament les condicions de l'adjudicació exactament igual que de les últimes. En aquesta última venen dient que es reduiran el nombre de gericultors i hores d'atenció i la Generalitat ho recolza, en comptes de tres gericultors per 28 residents hi haurà només dos durant al matí i la tarda, les condicions del concurs estableix un gericultor per cada déu residents. El que ens ha deixat molt sobtats és la justificació que ens han donat la Generalitat per escrit, dient-nos que s'estan mantenint les hores i que havien contractat a dues subdirectores, quan porten més la gestió administrativa.



- Per què la Generalitat justifica això Si les condicions del concurs són un gericultor per cada déu pacients?



Exacte, és el que no entenem. Només podem pensar que es declinen cap a les empreses privades, però hi ha una cosa molt clara, les condicions del concurs són idèntiques a les anteriors i la Generalitat té l'obligació de vetllar pel compliment perquè ho estem pagant tot els ciutadans de Catalunya. No pot ser que una empresa faci el que vulgui per guanyar més diners i per això els treballadors s'han posat totalment en contra. Amb aquesta mesura hem calculat que unes 12 persones se n'aniran al carrer.