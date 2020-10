Les residències d'avis demanen a la Generalitat testos ràpids per evitar contagis

Les residències van ser un dels àmbits assistencials que més van patir al principi de la pandèmia. Ara, quan la segona onada ja és un fet i els hospitals avisen dels riscos de quedar saturats , les residències també llancen un crit d’alerta. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials. Cinta ha reclamat : “Que el Govern proporcioni de seguida testos d’antígens. No val d’aquí a 15 dies, ha de ser ara perquè la situació dolenta la tenim ara”. Pascual confia que :“Ara no es restringiran les visites de familiars a les residències perquè es poden fer de manera segura i amb totes les garanties sanitàries, tot i assumint que hi ha un risc que s’haurà de córrer”. Argumenta que “són l’alegria” dels residents i assegura que ni la patronal ni la Generalitat no aposten per limitar-les. Abans d’això, diu, es podria plantejar fer proves de detecció del covid-19 als visitants”. No ho veu igual amb les sortides dels centres, que el Govern de moment ja ha restringit durant 15 dies. La responsable de l’ACRA no creu que en 15 dies pugui millorar significativament la situació per reprendre-les i insisteix que no es poden “arriscar” a patir contagis a l’exterior. En aquest sentit, Pascual demana al Govern que “ Es facin proves periòdiques a tots els treballadors de les residències per evitar que el coronavirus entri als centres”. Això sí, la representant de les residències defensa que estan “molt més preparades” que fa sis mesos i assegura que la “sorprendria molt” que tornés a col·lapsar tot el sistema sanitari.