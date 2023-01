Les reivindicacions dels docents no s'aturaran

Milers de sanitaris i docents es manifesten aquest dimecres pel centre de Barcelona per reclamar millores professionals i salarials i més recursos per als serveis públics.

Són 5.300 segons la Guàrdia Urbana. Convocats per diversos sindicats, s'han concentrat a la plaça Sant Jaume i es dirigeixen cap al Parlament. La portaveu de la Mesa Sindical de Sanitat, Anna Alcalà, ha alertat que la situació és "penosa" i que treballen "sota mínims".

A més, ha remarcat que han cridat a la vaga a tots els professionals i no només als metges –Metges de Catalunya ha fet la seva pròpia convocatòria- perquè el problema és generalitzat. Des d'USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat revertir definitivament les retallades fetes fa una dècada als serveis públics.

La de plaça Sant Jaume és una de les dues manifestacions que aquest dimecres està vivint Barcelona amb motiu de les vagues dels serveis públics.

En aquest cas, han unit esforços sindicats del món educatiu i del sanitari per reclamar revertir les retallades, més recursos i millores conjuntes en el dos serveis públics.

Entre els convocants hi ha CATAC, USOC, USTEC-STEs, la Intersindical –que també va convocar vaga sanitària aquest dimarts-, CGT, CNT, FAPIC, Infermeres de Catalunya, CSIF i la COS. També s'han adherit finalment a la vaga educativa sindicats com CCOO o Professors de Secundària.

Durant la mobilització, s'han pogut sentir proclames demanant la dimissió del conseller d'Educació, Jose Gonzàlez-Cambray, i d'altres com 'O revertiu les retallades o vaga, vaga, vaga' o 'Tenir vocació no vol dir explotació'.

En l'àmbit sanitari, la portaveu de la Mesa Sindical de la Sanitat ha lamentat que els serveis públics estan "molt devaluats" i que s'estan "perdent".

Entre les seves reclamacions ha recordat la jornada laboral de 35 hores, l'equiparació a l'alça de tots els convenis, la jubilació als 60 anys i posar fi a les ràtios "altíssimes" i a la sobrecàrrega.

També demanem millores salarials ja que ha assegurat que des del 2008 han perdut un 30% del poder adquisitiu i en podrien prendre fins a un 16% fins al 2024.

Ha lamentat que fins ara només han rebut "bones paraules" del Departament de Salut i ha reclamat solucions efectives.





Postures allunyades entre Educació i els sindicats

La vaga en l'àmbit educatiu arriba després que el Departament d'Educació i els sindicats mantinguessin la setmana passada una darrera reunió que no va permetre assolir un acord.

Educació ha fet una darrera proposta que contempla la recuperació del complement retributiu dels estadis a sis anys –amb les retallades va passar a nou- i l'equiparació del sou dels professors d'FP als de secundària aquest 2023.

Els sindicats ho consideren insuficient i demanen també incorporar altres temes com la reducció de dues hores lectives per als docents majors de 55 anys, la negociació del calendari escolar i un pacte d'estabilitat docent.

Segura ha asseverat que els posicionaments estan allunyats i que no hi ha sintonia. Ha valorat positivament la darrera proposta però l'ha considerat insuficient. Per això, ha reclamat donar resposta a totes les reivindicacions i no ha descartat noves mobilitzacions si això no passa.

Des de la CGT, Marta Minguella, ha reivindicat uns serveis públics de qualitat i ha rebutjat les "petites concessions" plantejades per Educació. Ha dit que les demandes que fan són "de mínims" i ha fet una crida a la conselleria a convocar-los novament a negociar per poder aturar les mobilitzacions.

El portaveu de la Intersindical, Bernat Pèlach, ha coincidit en apuntar que fa falta un "esforç clar i decidit" per part del Departament per tal de revertir d'una vegada per totes les retallades. Ha dit que fins ara, el plantejament que els ha ofert Educació és "parcial".

També s'ha unit a l'aturada el Sindicat d'Etudiants. La seva portaveu, Sofia Vàzquez, ha reclamat una educació "pública i de qualitat" i ha criticat taxes universitàries "abusives", ràtios elevades i manca de professionals de salut mental. "Li diem a Cambray que no ens aturarem: vaga, vaga, vaga", ha declarat.

Els sindicats convocants tenen prevista una segona jornada d'aturada aquest dijous.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura (àudio).