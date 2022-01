Les quotes dels autònoms es racionalitzen

La quota dels autònoms és una lluita històrica des de fa un temps. El govern s'ha posat mans a l'obra i ha proposat noves quotes d'autònoms d'entre 183 euros i 1266, en funció dels ingressos. Parlarem amb la presidenta del FETAC, Sandra Zapatero.



- Estem parlant d'una reivindicació històrica.



És així, es tracta de configurar un nou sistema, potser un període de nou anys sí que és una mica abusiu, aquest període d'adaptació hauria de ser molt més curt, però és important clarificar que això és una proposta i que encara no hi ha res tancat.



Ara les organitzacions representatives dels treballadors autònoms i els agents socials som els que hem de consensuar i fer les aportacions corresponents per intentar tenir un nou sistema per als autònoms.



També creiem que hauríem de pagar en funció de lloc ens queda la butxaca i no de l'ingrés, que això quedi clar, perquè moltes persones es pensen que és allò que facturem i no és així, és allò que facturem menys la despesa que puguem tenir, és a dir, el que ens queda la butxaca. Em sembla que seria un sistema molt més just, solidari i contributiu.



El passat dilluns vam posar sobre la taula una contraproposta, on prop del 45% del col·lectiu a Catalunya, a prop de 241 mil autònoms (dels 557 mil que hi ha en total) se'ls hi baixaria les cotitzacions.



Estem parlant de diferents trams, hi ha uns que afecten en aquells que facturen menys del salari mínim interprofessional i que tenen uns rendiments inferiors a aquest salari i hi ha trams que van augmentant de forma progressiva en funció d'aquells rendiments. És oportú, perquè potser aquell any no m'ha anat del tot bé i la meva activitat i puc pagar menys, però, en canvi, quan la meva activitat heu tingut més rendiment també hauria de fer un major esforç contributiu.



No és una qüestió d'avui per demà amb nosaltres el que pretenem és que en aquest primer semestre puguem tancar perquè puguis ser aplicable l'any 2023.



- No creus que nou anys és massa temps?



Per nosaltres és un període molt llarg i no ho entenem. Sabem que un canvi de sistema no és fàcil, així i tot, sí que intentarem que sigui en menys temps, proposarem un període de cinc anys.