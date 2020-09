Les quarantenes del coronavirus a Catalunya seran de 10 dies

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida perquè es mantingui l’ús de la mascareta a les terrasses dels bars i els restaurants durant les converses amb altres persones per evitar els contagis de coronavirus. L’executiu català ha posat el focus en aquests espais de socialització, ja que són “el major risc” per a la ciutadania. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, l'epidemiòloga de l'Hospital del Clínic Anna Vilella ha parlat del tema i s'ha mostrat a favor del tema. L’advertiment de Torra no ha anat només dirigit als clients; també als restauradors, a qui ha demanat que garanteixin que a les taules dels establiments es dugui la mascareta. El cap de l’executiu també ha recordat que el gel hidroalcohòlic és d’ús obligatori. La doctora Vilella tambè s'ha mostrat partidaria de rebaixar la quarantena de 14 a 10 dies. De moment ,el tema està en estudi per part del Departament de Salut de la Generalitat. Per la doctora Vilella : “Es més fàcil fer complir el confinament en 10 que no en 14 dies. A més el coronavirus perd efectivitat passat els primers dies”. D'altra banda la epidemiòloga tambè ha recordar que : “Aquest any la vacunació contra la grip s'avançara a la priemra quinzena d'octubre. La intenció es vacunar el 75 per cent de la població amb més de 65 anys”. La doctora Vilella ha dit que “ La intenció es que els simptomes de la grip no es confonguin amb els del coronavirus”. Respecte a les escoles, que nomès porten una setmana obertes, per la doctora Vilella : “De moment les xifres de contagis són baixes per cal esperar més dies”. A hores d'ara hi ha 218 centres escolars afectats i 303 grups escolars confinats amb positius de coronavirus.

P