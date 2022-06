Les protectores van recollir 285.000 gossos i gats el 2021

Las protectoras españolas recogieron 285.000 perros y gatos en 2021: en línea con el año anterior y un 7% menos que en 2019 . En 2021, el número de perros recogidos aumentó ligeramente (3%) tras un fuerte descenso del 12% en 2020 por la bajada de animales perdidos y abandonados durante los meses de confinamiento. .La llegada de gatos a los refugios se redujo (5%), lo que supone el primer descenso en los últimos 5 años. . Las camadas no deseadas son el principal motivo de abandono declarado en 2021, seguido del fin de la temporada de caza, que sube a la segunda posición, y del comportamiento del animal. Los problemas económicos caen de la primera hasta la sexta posición.

Aumenta el número de cachorros de gatos recogidos, que ya supera el 50% del total de gatos en protectoras. Están menos tiempo en los refugios que los gatos adultos pero su cuidado implica un reto para las entidades. Barcelona, 20 de junio de 2022 – Durante 2021 las protectoras españolas recogieron 285.000 perros y gatos, una cifra muy similar al año anterior (286.000 en 2020) y por debajo del número de animales que se recogían los años anteriores a la pandemia. Si comparamos con 2019, la cifra total de animales de compañía que llegaron a los refugios en el pasado año fue de un 7% menos. Así lo indican los datos de la nueva edición del Estudio ‘Él Nunca lo Haría’ 2021 de Fundación Affinity, que una vez más constata que el abandono y la pérdida constituyen el principal problema de bienestar y calidad de vida de los perros y gatos de nuestro país. Hay variaciones en función de la especie. En este sentido, la llegada de perros a los refugios aumentó ligeramente en 2021 (3%), tras un fuerte descenso del 12% el año anterior debido a la disminución de animales perdidos y abandonados durante los meses de confinamiento. En el caso de los gatos, su llegada a las protectoras se redujo en un 5%, lo que representa el primer descenso que se observa en este sentido en los últimos 5 años. El informe advierte que estos datos, ligeramente optimistas, deben situarse en un contexto aún lejos de ser normal.

En 2021 las restricciones a la movilidad aún se mantuvieron durante algunos meses, por lo que habría que esperar a analizar los datos de 2022 para hablar de un posible cambio de tendencia. El estudio también confirma que el ligero descenso de los animales recogidos en 2020 fue coyuntural, reflejo del impacto de las restricciones de la movilidad en el estilo de vida de las familias, una situación que, aunque en menor medida, continuó en 2021 y que podría haber influido en los resultados de este año. Recogida de gatos: primer descenso en 5 años Según los datos del Estudio ‘Él Nunca lo Haría’ 2021 de Fundación Affinity, en 2021 llegaron 118.000 gatos a los refugios españoles, un 5% menos que en 2020 y la cifra más baja del último lustro. “Es cierto que los datos muestran una bajada del 5% en la llegada de gatos a las entidades, pero creemos que el abandono y la pérdida de gatos sigue siendo hoy el gran reto tanto de las entidades como de la sociedad. Tengamos en cuenta que no solo llegan miles de gatos a las entidades, sino que otros acaban en colonias, también gestionadas en su mayoría por las protectoras. Si a esto le sumamos el fuerte incremento de la llegada de cachorros, más de la mitad, y que las camadas no deseadas son el primer motivo de abandono declarado, llegamos a la conclusión que la esterilización es una medida clave y necesaria para frenar este fenómeno”, explica Isabel Buil, directora de Fundación Affinity. Las camadas no deseadas, primer motivo de abandono Las camadas no deseadas se colocan en primer lugar (21%), seguidas del fin de la temporada de caza (13,4%) y los problemas de comportamiento del animal (13,1%). Los problemas económicos han dejado de ser la principal causa de abandono declarada (pasando del 25% al 6%). Un descenso de la primera a la sexta posición del ranking de las causas para desprenderse de un animal de compañía en España. “En este sentido, el hecho de que la caza aparezca como segundo motivo de abandono nos parece particularmente alarmante, sobre todo si tenemos en cuenta que los perros que participan en actividades de caza sólo suponen una pequeña parte de los casi 7.000.000 de perros que viven en España”, declara Isabel Buil. Estrategias clave contra la pérdida y el abandono La identificación de los animales mediante microchip es clave para que un animal extraviado pueda ser recuperado por su familia.

El uso del microchip, junto a la esterilización, la educación y la adopción son las cuatro estrategias más importantes para prevenir y minimizar las cifras de abandono de animales de compañía en España. “La educación es clave para conseguir una buena convivencia entre el animal y la familia. Se suele pensar que los animales de compañía solamente se pueden educar cuando son cachorros, pero esto no es así, la educación es clave y posible en cualquier momento. A pesar de la importancia de la educación, la mayoría de los petparents no cuenta con la ayuda profesional de un veterinario etólogo o de un educador que sin duda pueden guiarnos y ayudarnos, si surgen, problemas de comportamiento de perros y gatos”