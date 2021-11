Les plataformes online estan obligades a retirar el producte electrònic vell

El reciclatge és un punt molt important en el canvi climàtic. L'agència de residus de Catalunya alerta sobre l'obligació dels negocis de venda online d'aparells elèctrics i electrònics, de recollir els aparells vells si es sol·licita per part del client. Parlarem amb l'Isaac Peraire, director de l'agència de residus de Catalunya.



- És una norma que segurament La gran majoria desconeix.



L'objectiu d'aquesta campanya és donar a conèixer aquesta norma que els distribuïdors i comercials no haurien d'esperar que la ciutadania en general els hi demanés, ells ho haurien d'oferir, és més, estan obligats a fer-ho i estem parlant de botigues i distribuïdors presencials o per internet.



- Quan vas a una botiga física i compres per exemple una nevera, habitualment sí que s'emporten el vell.



El que també ens agrada recordar que abans de llençar o de donar per inútil un aparell, segur que li podem donar una volta més, segurament es pot arreglar o reutilitzar.



- Quan compres a grans botigues online, aquesta opció no es veu per enlloc.



La distribuïdora està obligada a fer-ho, igual que tenen planificada la manera de portar-t'ho també han de tenir la forma d'emportar-se l'aparell vell. La ciutadania ha de saber que aquestes empreses ho han d'oferir i s'ha de complir.



- Quan es descarta un aparell elèctric, com s'aprofita?



Els aparells electrònics es reciclen en una jerarquia de residus, primer de tot hem d'intentar que no generi aquest residu i l'hem de reutilitzar per una altra persona o allargar la seva vida tant com es pugui. Si es vol llançar hi ha uns gestors específics que els preparen per a la seva reutilització i d'aquesta manera electrodomèstic torna el mercat. Si no es pot arreglar, s'aprofiten les peces per separat i aquests materials també van a gestors específics depenent del que tingui aquest aparell i amb això es torna a fer un producte o material nou i per últim si no es pot fer res, passa a una valorització energètica o a l'abocador amb el material desmuntat.